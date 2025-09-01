Химикалката на търпението пази от избухвания, които чупят кариерата

И още 8 лесни начини да овладеете яда си за 90 секунди

Каквото и да се случи на работа, ще си навредите, ако позволите на яда си да излезе навън. В деловия живот проявата на крайни чувства се смята за неприлична – показвате психическа неустойчивост, което си е слабост. И възниква въпросът дали сте надежден човек, на вас може ли да се разчита в кризисни ситуации.

Трябва да се научите да овладявате яда си и да не избухвате, а за това има прости техники, които действат на психично ниво. Те са лесни и можете да ги приложите бързо – целта е да издържите онези 90 секунди, през които тялото преработва хормоните, породените от яда.

Ето накратко какво казва невронауката по въпроса. Ядът е отрицателно чувство, сигнал за стрес към организма и възбужда хормони (адреналин, норадреналин, допамин, кортизол и т.н.), които го подготвят да отговори незабавно на агресията от околната среда и да се защити в аварийната ситуация. Тази първоначална биохимична реакция срещу физическите или психическите дразнители е инстинктивна, тя не ви е подвластна. Но хормоните се разграждат напълно в тялото за по-малко от 90 секунди. Ако задържите яда си 90 секунди, после можете да изберете по-разумно как да реагирате.

През това време трябва да залъжете мозъка си.

Носете си "камък на търпението". Вземете превантивна мярка, щом често се случват критични ситуации, които могат да ви изкарат от равновесие. Подходящ е всякакъв предмет, приятен на допир - сигналът от това сетиво успокоява мозъка. Но за репутацията ви е по-добре предметът да не прави впечатление, да не личи, че го използвате като "биберон-залъгалка". Изберете си "успокояваща" химикалка, която е естествено да носите със себе си на съвещания. Всеки път, когато усещате яд, я докосвайте. Помага магически, уверяват психолозите.

Доброто старо правило "Брой до 5" наистина действа. Бройте много бавно. Ако още сте ядосани, продължавайте - и 10 е хубаво число. Бавното броене успокоява.

Направете 5-6 бавни дълбоки вдишвания, като се концентрирате върху самото дишане. Дълбокото дишане също успокоява, защото увеличава притока на кислород в кръвта.

Седнете . Съветът "Седни да не паднеш" не е метафора, а съвсем буквално върши работа срещу изненада, яд и т.н. стресове. Мозъкът приема седналото или легнало положение като безопасно и разтоварващо. Това просто физическо упражнение прекъсва прилива на химически вещества, които ядът освобождава.

Пренесете тежестта на тялото си върху левия крак, ако не можете да седнете. Пребройте до 5 и я пренесете върху десния.

В никакъв случай не ставайте. "Хората стават и тогава започват да крещят", разказва резултатите от проучванията си психиатърът проф. Роберт Най от Медицинския факултет на университета "Джорджтаун" във Вашингтон.

Дистанцирайте се ментално. Изработете си навик, когато се ядосате, да си представяте, че в тази ситуацията не сте вие, а някой друг. Вие сте страничен наблюдател. Това ви дава възможност бързо да се отдалечите от чувствата си. В много случаи след 90-те секунди първично овладяване ще стигнете до извода, че не си заслужава да се връзвате чак толкова.

Оценете степента на раздразнението си по скала от 1 до 10. Това също може да превърнете в навик, но е малко по-сложен и изисква воля. Осъзнайте дали сте ядосани, гневни или пред избухване. Какво да направите после? Нищо. Понеже докато сте мислили къде точно по скалата да разположите чувствата си, вече сте се поуспокоили.

Повтаряйте си като мантра нещо, което ви дава самочувствие. Примерно: "Аз съм спокоен човек. Аз съм уверен/а в себе си. Аз имам добър живот и прекрасно семейство. Това е само работа. И това ще мине".

