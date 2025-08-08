Това е най-интелигентният Mercedes-Benz създаван някога. Новото CLA е приятел, съветник, асистент и много повече от това. Всеки модел се предлага както с електрическо, така и с високотехнологично хибридно задвижване. След световния си дебют първите бройки вече се очакват в дилърствата на "Силвър Стар" у нас това лято.

„Мозъкът“ на операциите: MB.OS

Новото CLA е първият автомобил, който е с вградена Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), собствена разработка на компанията. Именно това го прави и най-интелигентният Mercedes-Benz в историята. Новата система, усъвършенствана с изкуствен интелект, дава възможност всеки автомобил да бъде оборудван със суперкомпютър, свързан с интелигентния облак на Mercedes-Benz и редовни актуализации за най-важните функции на автомобила.

Тук се открива нов свят на персонализирани изживявания и интуитивно взаимодействие между човека и автомобила. Новото поколение MBUX е първата автомобилна информационно-развлекателна система, която интегрира изкуствен интелект (AI) от Microsoft и Google. По този начин за първи път се съчетават множество AI агенти в една система.

С помощта на генеративен изкуствен интелект новият виртуален асистент в автомобила прави революция във връзката си с водача. Той дава възможност за сложни диалози, точно каквито може да се водят с истински приятел. Въз основа на ChatGPT4o и търсене с Microsoft Bing той обединява колективните знания на интернет търсачка.

Скок в следващата електрическа ера

Новия изцяло електрически CLA е със забележително нисък разход и впечатляващ за този сегмент пробег. Времето за зареждане може значително да се намали, благодарение на 800-волтовата бордова мрежа и новото поколение батерии. Електрическото CLA може да зареди пробег от 300 км в рамките на 10 минути. За CLA 250+ и CLA 350 4MATIC е възможно бързо зареждане с постоянен ток с мощност до 320 kW. Новите изцяло електрически модели са оборудвани с върховия вариант на литиево-йонни батерии с използваемо енергийно съдържание от 85 kWh, които се отличават с висока енергийна плътност и по-малък въглероден отпечатък. Ефективността на електрическата система – от батерията до колелата – е 93%, а регенерацията е с мощност до 200 кВт.

Към края на годината CLA ще се предлага и като хибрид с 48-волтова технология и интегриран в трансмисията електромотор. Модерният двигател с вътрешно горене на хибридния CLA първоначално ще се предлага в три нива на мощност. Клиентите ще могат да избират между задвижване на предните колела и задвижване на всички колела 4MATIC.

Прогресивен дизайн: гледка към висините

Интериорът на CLA предлага ново луксозно изживяване в този клас автомобили. Дизайнът следва принципа на свеждане до най-същественото. Той премахва акцента върху основната структура и се фокусира върху няколко емблематични високотехнологични елемента. Като опционалният, плаващ суперекран MBUX, който се простира по цялата ширина на интериора. Зад голяма стъклена повърхност са разположени 26-сантиметровият (10,25-инчов) дисплей на водача и 35,6-сантиметровият (14-инчов) централен дисплей. Друг елемент, който привлича вниманието, е централната конзола. Изглеждаща като плаваща във въздуха, нейната висока позиция подсилва спортното усещане.

Всички модели CLA се предлагат стандартно с обширен панорамен покрив. Този еднокомпонентен фиксиран стъклен таван няма централна скоба и се простира изцяло от рамката на предното стъкло към задната част. Той осигурява ново изживяване в интериора с широка гледка и светлина.

Новите модели CLA в Европа ще се предлагат серийно с обширни функции за безопасност и асистент за дистанция DISTRONIC. Допълнителните системи за подпомагане на комфорта се предлагат от Mercedes-Benz в пакет под името MB.DRIVE. Техническите подробности включват осем камери, пет радарни сензора, дванадесет ултразвукови сензора и суперкомпютър с водно охлаждане с достатъчен запас от енергия за бъдещи функции и редовни актуализации over-the-air. Тези системи допълват DISTRONIC с асистент за управление, което я превръща в най-съвременна система за подпомагане на шофирането от второ ниво по SAE.