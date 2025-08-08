Дрямка от 20 минути помага при дълго пътуване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сънливият шофьор е толкова опасен, колкото и пияният

Германският автомобилен клуб (AvD) препоръчва да сядате зад волана само след като сте добре отпочинали и предупреждава да не се допуска в никакъв случай т.нар. микросън -- задрямването зад волана дори и за секунди.

Според Федералната статистическа служба 1902 пътнотранспортни произшествия с телесни повреди в страната през 2023 г. се дължат на уморени шофьори. Над 3000 души са ранени, 42 от които фатално. В действителност броят им вероятно е значително по-висок, тъй като умората на шофьорите често не се доказва.

Шофьор, който не е спал 17 часа, е в напреднало състояние на умора и поведението му е подобно на това на шофьор с ниво на алкохол в кръвта от 0,5 промила.

Дори опитните шофьори често подценяват опасностите от умора. Има обаче

признаци на сънливост, които трябва да се наблюдават

често прозяване или мигане, парене в очите или все по-замъглено зрение, известно безпокойство или нервност, разсеяни мисли или внезапно “събуждане” - всичко това могат да бъдат ранни симптоми на умора.

Пътниците могат също да разпознаят предупредителни знаци, като например ако водачът често шофира през банкета, игнорира пътните знаци или внезапно променя скоростта (по-бавно или по-бързо). Всичко това може да показва т.нар. микросън.

Въпреки че по-новите автомобили са оборудвани с различни електронни системи, като например системи за аварийно спиране и предупреждение за напускане на лентата, не бива сляпо да им се доверявате.

Ако е възможно, трябва да се планира смяна на водача. Ако обаче се появи умора, автомобилният клуб препоръчва първо да се направи почивка, в идеалния случай дори в комбинация с така наречената енергийна дрямка. Тази кратка дрямка до 20 минути може да подобри умствената и физическата работоспособност.

Силно кафе преди това също помага, тъй като кофеинът обикновено действа след около 30 минути. Кратка тренировъчна програма на чист въздух също няма да навреди.

Умората намалява както концентрацията, така и времето за реакция

Следователно микросънят носи също толкова висок риск от инцидент, колкото превишената скорост и шофирането под въздействието на алкохол или наркотици.

Германската асоциация за технически прегледи (GTU) препоръчва да направите щателна проверка на автомобила си около две седмици преди ваканцията, за да сте сигурни, че ще пристигнете до местоназначението си възможно най-безопасно и ще избегнете ненужен стрес.

Добрата организация на багажа е задължителна.

Преди дълго пътуване компоненти като спирачки, гуми, охлаждаща течност и нива на маслото трябва да се проверят по-специално.

Законово изискваната минимална дълбочина на протектора на гумите е 1,6 милиметра. GTU обаче препоръчва поне четири милиметра, което намалява риска от аквапланинг при силен дъжд. Налягането в гумите също трябва да е в съответствие със спецификациите на производителя и да се увеличава, ако е необходимо да натоварите повече багаж за почивка.

Всички фарове, задни светлини, мигачи и стоп светлини трябва да се проверят за функционалност. В много случаи ксеноновите или LED светлините например вече не могат да бъдат сменени от водача. И тук само посещение в сервиза ще помогне. В случай на спешност на борда трябва да има светлоотражателни жилетки, предупредителен триъгълник и аптечка. Препоръчва се бърза проверка на аптечката, за да се гарантира, че е пълна и че е валидна. Фенерче също е полезно.

Тежкият багаж трябва да се постави в багажника възможно най-ниско и директно до облегалката на задната седалка. Това предотвратява плъзгането му напред в случай на рязко спиране. По-леките чанти трябва да се поставят отгоре. Комбитата и SUV-овете трябва да се натоварват така, че видимостта назад да не се възпрепятства, а багажът трябва да се обезопаси с преградна мрежа или решетка, ако е необходимо. Обикновено трябва

да се избягват свободни предмети в интериора

тъй като те биха могли да се превърнат в опасни проектили в случай на удар. Важно е също така да се уверите, че автомобилът не е претоварен.

Малчуганите задължително трябва да пътуват в детски столчета дори и на кратки разстояния. Снимка: Opel

Въпреки това пътуващите в горещ климат не трябва да настройват климатика на твърде ниска температура, предупреждава Германската асоциация за технически инспекции. Разликата между температурата вътре в автомобила и отвън

не трябва да надвишава 6 градуса

Прекомерното охлаждане може да причини проблеми с кръвообращението. Свалящите се сенници за задните странични прозорци понижават температурата вътре в автомобила, като блокират светлината, а също така предпазват пътниците на задните седалки от пряка слънчева светлина.

Едно просто решение за приятен климат е очевидно: най-добре е да пътувате рано сутрин или вечер.