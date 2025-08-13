"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дом, училище, офис, релакс – събрани в една локация

Някои места просто се вписват в града, а други го преосмислят. One Park by GBS е от вторите, защото всичко, което ще откриеш там вдъхва емоция – сградата, локацията, стандартът на живот.

Комплексът, който ще бъде разположен в столичния кв. „Младост 4, непосредствено до „Бизнес парк София“ е проектиран с визия за бъдещето - такова, в което хората ценят времето, здравето си и усещането за дом с добавена стойност.

Живот, в който всичко, от което имаш нужда, е до теб.

Идеята за място, в което всичко необходимо е на разстояние от 15 минути – пеша или с метро, е превърната в реалност. Училища, супермаркети, пекарни, заведения за хранене, аптеки, фитнеси, банки, метростанция и бърз достъп до околовръстния път, който ви отвежда навсякъде – всичко е интегрирано в една вече изградена

социална и търговска инфраструктура.

„Младост 4“ е зона, където качеството на живот не е обещание, а всекидневие.

Защо One Park?

Проектът неслучайно носи името One Park – метафора за нов стандарт на живот в града, непосредствено заобиколен от природата. „One“, защото е първият от ново поколение проекти, които не следват тенденциите, а ги задават. „Park“, защото е разположен между три парка с гледка към Витоша.

Простор и тишина в града

Хората, които инвестират „на зелено“ в One Park, получават жилища със светли, функционални пространства, достъп до фитнес, детска и игрална зона, споделено работно място и кътове за свободно време.

Децата стигат до училище пеша, а пътят до офиса отнема под 10 минути с метро, което е на 60 секунди пеша от входа на сградата. А за тези, чието работно място е у дома, ще получат всичко необходимо, плюс бонус - гледка към Витоша. Обитателите на One Park получават тишина, простор и функционалност в града.

Архитектура от бъдещето

Сградата впечатлява с медна фасада без аналог в България, вдъхновена от модерната архитектура на световни мегаполиси.

Проектирана с устойчиви материали, тя е с висока енергийна ефективност и отлична шумоизолация.

Покупката на имот в One Park не е просто сделка – тя представлява дългосрочна инвестиция с потенциал за добра възвръщаемост. Локацията, архитектурното решение и качеството на изпълнение от страна на Главболгарстрой (GBS) допринасят за балансираното съчетание между функционалност и стойност.

С One Park получаваш всичко, от което се нуждаеш!