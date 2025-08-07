Експерти за "Магазин за хората": Важното е да не се превърнат в изборни сборища

Най-важното при т.нар. Магазини за хората, е те да не се превърнат в изборни сборища, коментира в "Тази сутрин" политическия анализатор Мирослав Севлиевски.

Той обясни, че "доверието в държавата е паднало, само 30% от избирателите гласуват, хората се чувстват, че живеят в социална пустиня - не могат да си купят лекарств, защото магазините са далече, няма на много места вода, те се чувстват изоставени" и подчерта, че от предвидените 600 държавни магазина "дори 6 да проработят, пак ще е добре".

"Страхувам се, че в тези магазини ще се появат тефтерите на версията,най-големия въпрос е кой ще държи тези тефтери", допълни той.

"Магазин за хората" ЕАД беше одобрено от правителството вчера. Идеята за създаването му е на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Целта е търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10%. Според приетите текстове проектът се учредява с капитал от 10 млн. лева.

"Кога е прието държавата да се намесва в свободна пазарна икономика? Когато имаме монополи, информационна асиметрия, неблагоприятни влияния. Имаме 27 хил. предприятия, които се занимават с търговия на храни, 82 хил. души работят - къде виждаме проблем?", коментира икономистът Лъчезар Богданов.

Според него въпроса е дали е реалистично да очакваме, че това ще промени по някакъв начин пазара на храните.

Севлиевски път смята, че "не е страшно да разходваме 10 млн. лв.": "Ще бъдат похарчени дребни пари - и през прозореца да ги хвърлим, не е края на света, стига да се показва, че има грижа за народа".

Той допълни, че "днешните избиратели искат веднага след гласуването да си вързърнат обратно данъците", било с безплатен градски или държавни магазини, защото "хората искат веднага да получат нещо".

Богданов пък припомни как изглеждаха "соц магазините": "Знаем и как изглеждат магазините сега - дори малките магазини в място с население 300 човека изглеждат по-добре от соц магазините в София".

Според Севлиевски обаче "не е лошо държавата да се опита да покаже, че може да е и добър стопанин".