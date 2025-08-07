Петролът поскъпна с около 1 на сто след данни за засилено търсене в САЩ

Цените на петрола се повишиха с около 1 на сто в азиатската търговия, прекъсвайки петдневен спад, след като данни за по-силно от очакваното търсене в САЩ подкрепиха пазара. Въпреки това, несигурността около въздействието на нови американски мита върху глобалната икономика ограничи ръста.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 62 цента, или 0,9 на сто, до 67,51 долара за барел.

Котировките на американският лек суров петрол достигнаха ниво от 65,03 долара за барел – ръст от 68 цента, или 1,1 на сто.

Вчера двата основни сорта петрол поевтиняха с около 1 на сто до най-ниските си нива от осем седмици, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че има напредък в преговорите с Русия. По думите на представител на Белия дом, възможна е среща между Тръмп и руския президент Владимир Путин още следващата седмица, въпреки че Вашингтон продължава подготовката за въвеждане на вторични санкции, включително и срещу Китай, с цел натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна.

Подкрепа за цените на суровината оказаха и данни на Управлението за енергийна информация, според които запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 3 милиона барела до 423,7 милиона барела за седмицата до 1 август. Това надхвърли прогнозите на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за спад от 591 000 барела.

Намалението на запасите се дължи на повишен износ и увеличена преработка в рафинериите, особено в регионите на Мексиканския залив и Западното крайбрежие, където натовареността на преработвателните съоражрния е достигнала най-високи нива от 2023 г. насам.

Анализатори от (JPMorgan) "Джей Пи Морган" отбелязват, че глобалното търсене на петрол е достигнало средно 104,7 милиона барела дневно към 5 август, което е с 90 000 барела под прогнозата им, но все пак бележи годишен ръст от 300 000 барела дневно. Според тях се очаква последователно подобрение в потреблението през идните седмици, като основни двигатели ще бъдат керосинът и суровините за нефтохимията.

В същото време обаче новите мита, наложени от САЩ върху индийски стоки заради вноса на руски петрол, оказаха натиск върху пазара. Новата тарифа от 25 на сто ще влезе в сила 21 дни след 7 август. Президентът Тръмп заяви също, че е възможно да наложи подобни мерки и срещу Китай, пише БТА.

"Новите мита вероятно ще навредят на глобалната икономика, което в крайна сметка ще се отрази негативно върху търсенето на горива", коментира анализаторът от "Филип Нова" Приянка Сачдева, като добави, че въздействието ще е особено силно върху самите Съединени щати и инфлацията.