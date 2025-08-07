Министерството на туризма започва цялостна проверка в Созопол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес стартира акция за цялостна проверка, организирана от Министерството на туризма на територията на Созопол. Съвместни екипи на министерството, КЗП, Икономическа полиция, РЗИ, НАП и общината ще проверяват за цялостното предоставяне на туристическата услуга и спазване на всички наредби и закони.

Това е поредната мащабна съвместна проверка, организирана от Министерството на туризма, каквато заявка беше дадена от министър Мирослав Боршош във връзка с напредването на активния летен сезон.

Междинни резултати от акцията ще бъдат предоставени на медиите от 11:00 часа пред автогарата на входа на Стария град в Созопол от г-н Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност" в Министерство на туризма.