Министерството на туризма започва цялостна проверка в Созопол

Днес стартира акция за цялостна проверка, организирана от Министерството на туризма на територията на Созопол. Съвместни екипи на министерството, КЗП, Икономическа полиция, РЗИ, НАП и общината ще проверяват за цялостното предоставяне на туристическата услуга и спазване на всички наредби и закони.
Това е поредната мащабна съвместна проверка, организирана от Министерството на туризма, каквато заявка беше дадена от министър Мирослав Боршош във връзка с напредването на активния летен сезон.
Междинни резултати от акцията ще бъдат предоставени на медиите от 11:00 часа пред автогарата на входа на Стария град в Созопол от г-н Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност" в Министерство на туризма.