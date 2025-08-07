ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наследствено ли е затлъстяването?

Министерството на туризма започва цялостна проверка в Созопол

Созопол СНИМКА: Pixabay

Днес стартира акция за цялостна проверка, организирана от Министерството на туризма на територията на Созопол. Съвместни екипи на министерството, КЗП, Икономическа полиция, РЗИ, НАП и общината ще проверяват за цялостното предоставяне на туристическата услуга и спазване на всички наредби и закони.

Това е поредната мащабна съвместна проверка, организирана от Министерството на туризма, каквато заявка беше дадена от министър Мирослав Боршош във връзка с напредването на активния летен сезон.

Междинни резултати от акцията ще бъдат предоставени на медиите от 11:00 часа пред автогарата на входа на Стария град в Созопол от г-н Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност" в Министерство на туризма.

Созопол СНИМКА: Pixabay

