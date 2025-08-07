Срив в търговските преговори между Индия и САЩ

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди обяви днес, че няма да прави компромиси с интересите на индийските земеделци, дори и "да плати висока цена за това", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Това е първият коментар на премиера по повод наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50 процента върху индийските стоки, внасяни в САЩ, уточнява световната агенция.

Тръмп обяви вчера увеличаване с 25% на митата за Индия, като това доведе до едно от най-високите облагания на внос в САЩ на американски търговски партньор.

"За нас благополучието на нашите селскостопански производители е на първо място", каза Моди на проява в Делхи. "Индия никога няма да направи компромиси с добруването на своите земеделци, производителите в млекопреработвателната промишленост и риболовците. И аз лично съм наясно, че ще платя висока цена за това", изтъкна индийският лидер.

Търговските преговори между Индия и САЩ претърпяха срив след пет кръга от разговори заради разминаване по въпроса за отварянето на огромния индийски пазар за американските земеделски и млечни продукти и за спирането на индийските покупки на руски петрол, посочва Ройтерс. В изказването си Моди не назова конкретно американските мита или търговските преговори със САЩ, пояснява Ройтерс.

Новите мита, които влизат в сила на 28 август, са наказание за Индия заради търговията с руски петрол, каза Тръмп. Индийското министерство на външните работи заяви, че е "много жалко", че САЩ са взели подобно решение, и че "Индия ще предприеме всички необходими стъпки, за да защити националните си интереси".

"Увеличението на американските мита е лишено от логика", каза пред репортери Даму Рави, отговарящ за икономическите взаимоотношения в индийското външно министерство. "Това е временно отклонение, временен проблем, с който страната ще се сблъска, но сме убедени, че с течение на времето светът ще намери решения", добави той.

Индия даде знак, че може би ще трябва да обмисли други партньорства през следващите месеци предвид митата, налагани от Тръмп, чийто резултат е най-тежкият дипломатически сблъсък между двете държави от години насам.

Очаква се САЩ да обявят подобни мита и за Китай, който е най-големият купувач на руски петрол, обръща внимание Ройтерс.

Моди се готви за първото си посещение в Китай от над седем години, предполагайки потенциално пренареждане на съюзите в контекста на влошаването на отношенията с Вашингтон.

От друга страна, президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви вчера, че възнамерява да открие дискусия в рамките на групата БРИКС (водещите страни сред развиващите се световни икономики, основана от Бразилия, Русия, Индия и Китай и Република Южна Африка) за начините, по които членуващите в организацията държави да се справят с митата на Тръмп.

Лула каза, че планира да се обади днес на Моди, както и на китайския лидер Си Цзинпин. Даму Рави каза, че "страните със сходно мислене ще търсят сътрудничество и икономическа съпричастност, което ще бъде взаимноизгодно за всички тях", посочи Ройтерс.