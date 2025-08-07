Славена Семерджиева: Контактът с "Лидл България" беше ключов момент в развитието на нашия бизнес

От Маноле, Пловдивско, до Канарските острови – историята на едно биволско сирене

Фирма "Млечни продукти" е основана през 1996 г. в село Маноле, Пловдивско. Това е семейна компания, която успява да преодолее превратностите на времето и да се утвърди като водещ производител в областта на хранително-вкусовата промишленост. Преживява две финансови кризи и ковид пандемията. Днес заема площ от 3500 кв. м. Работи с модерно оборудване с производствен капацитет от 60 т сурово мляко на ден, отговарящо на европейските стандарти за качество и безопасност на храните. Продуктите ѝ – различни видове сирена, кашкавали, кисели млека, масло, извара, са търсени в България, Европа, Близкия Изток и на американския пазар. Партньор е на Lidl от стъпването на компанията в България през 2010 г. За тях произвежда предимно продукти под собствената марка „Родна стряха“ – цедено кисело мляко 10%, краве кисело мляко 4%, овче и биволско кисело мляко, ръчно саламурено сирене, както и саламурено сирене Pilos.

Тази година търговската верига отбелязва 15 г. на българския пазар. За взаимното доверие, разбиране и уважение между двете компании разговаряме със Славена Семерджиева, мениджър покупки и продажби.

- Г-жа Семерджиева, започвате бизнеса си през далечната 1996 г. и предполагам не минава без сътресения, защото следват криза, хиперинфлация и валутен борд. Как превъзмогнахте трудностите?

- В действителност 1996 г. беше изпълнена с много предизвикателства. Това беше време на икономическа нестабилност за всеки, който се захващаше с бизнес. Оцеляването и развитието ни в този период се дължи основно на нашата гъвкавост, бързи решения и способността ни да се адаптираме към всяка промяна. Ще ви дам няколко примера. Първоначално на пазара се продаваха имитиращи млечни продукти. По-масови, по-евтини. Такива бяха времената. Сиренето се предлагаше в големи опаковки – по 4 и 8 килограма. Постепенно преминахме към производството на истински сирена, както и към по-малки опаковки, защото се видя, че търсенето се променя. Създадохме също стабилен екип, което бе основа за нашето развитие и растеж в бъдещето. Но преходът беше труден и се изискваше да си много гъвкав.

- В периода 2004-2006 г. обновявате основно производствените си мощности. Това ли беше новото начало за вашия семеен бизнес? Какви инвестиции бяха направени?

- Този период беше ключов за нас. Осъзнахме, че, за да останем конкурентоспособни и да отговорим на нарастващите изисквания на пазара, е необходимо да направим сериозни инвестиции в модернизация. Именно по тази причина вложихме средства в ново оборудване с по-висока производителност и по-модерни технологии, което ни позволи да оптимизираме процесите и да повишим качеството на продукцията.

Разказано по този начин, изглежда лесно, но всяка от тези инвестиции е преживяна и изстрадана. Освен това ние не спираме да подобряваме производствената си база. 2014-2015 г. изградихме допълнителен цех за разфасовка. Преди 2-3 г. инвестирахме в нова пречиствателна станция. С други думи това е един непрекъснат процес. Важна крачка в нашия път е изграждането на собствена ферма, от която си осигуряваме по-голямата част от суровината.

- Как контактът ви с „Лидл България“ откри нови хоризонти?

- Това Финландия, Румъния и Гърция. Наше овче и биволско кисело мляко се продава успешно под марки на Lidl в Полша, Румъния, Словакия, Словения, Дания в рамките на регулярни тематични седмици. Така продуктите ни са на рафтовете на много магазини в Европа.

- Спомняте ли си момента, когато видяхте за първи път своя стока на щандовете на компанията? Може би, това е един от онези любими моменти, които остават завинаги в съзнанието?

- Разбира се, спомням си този момент сякаш беше вчера. Влизаш в магазина, виждаш продукта си на рафта сред десетки други и изпитваш радост. Горд си, защото вече не правиш нещо само за себе си, а и за хиляди други хора, които ще го изберат и ще разчитат на качеството му.

- Разкажете повече за вашите бизнес отношения. Какви бяха първите стъпки?

- Партньорството ни започна още от стъпването на компанията в България през 2010 г. Първоначално ние не ги познавахме, те също не ни познаваха. Изпитвахме притеснения дали ще може да отговорим на техните високи изисквания. Беше трудно да планираме работата си, защото това бяха нови продукти. Не знаехме дали ще се търсят на пазара. Затова започнахме с малки доставки и пилотни проекти, като постепенно успяхме да докажем надеждността на нашите стоки. С времето това партньорство се разрасна и днес доставяме широка гама от стоки, които присъстват на щандовете на веригата в цялата страна.

- Изпитвахте ли трудности с покриването на доставките? Твърди се, че това е сериозен проблем за по-малките производители.

- Напълно вярно е, че това може да бъде сериозен проблем за по-малките фирми. Когато започнахме работа с „Лидл България“, имаше моменти, в които трудно покривахме заявените количества, особено в пикови сезони или при внезапно увеличение на търсенето. Имахме моменти, в които трябваше да ангажираме целия ресурс от хора на предприятието. Всички работехме заедно. И си дадохме сметка, че, ако искаме да останем на пазара, трябва да увеличим производствения си капацитет. Разширихме екипа и внедрихме по-гъвкаво планиране, за да намалим риска от забавяния. И резултатът е налице. През годините нашите доставки се увеличаваха непрекъснато. Минахме през големи предизвикателства, но постигнахме растеж и оправдахме очакванията, които имаха към нас. Благодарение на „Лидл България“ израснахме и като производител, и като бизнес, готов да посреща големи предизвикателства.

- Как се нагодихте към високите стандарти на Lidl по отношение на качеството и безопасността на храните?

- Ние от самото начало възприехме високите им стандарти за качество и безопасност на храните. Именно по тази причина въведохме стриктен контрол на качеството, проследимост по цялата верига от входа на суровината до изхода и логистиката на готовите продукти, като още през 2010 г. получихме и първия си IFS сертификат със защитено Higher level ниво.

Инвестициите са значителни, но си заслужават. Това е може би една от най-оправданите инвестиции, която ни дава сигурност за направата на един успешен продукт с възможно най-доброто съотношение цена качество. Благодарение на тези стандарти израснахме като професионалисти. Даже бих казала като хора, които знаят, че трябва да се работи по правила. Знаете как беше назад във времето. Всеки гледаше да направи нещо „ей така“. Но работата с „Лидл България“ ни научи, че има правила, които трябва да се спазват. Има норми и изисквания, с които не може да се правят компромиси.

- Някои казват, че тези високи изисквания затрудняват фирмите.

- Нищо подобно. Помагат ни да бъдем по-добри. Ние влагаме много средства за обучение на персонала, което е важно за професионалното израстване на нашите служители. Това е важно за успеха на всеки бизнес. А също и в личен план – за успеха на всеки човек.

- Много хора биха искали да са на вашето място. Какво е да произвеждаш продукт под една от най-предпочитаните марки на Lidl – „Родна стряха“?

- Да произвеждаме продуктите под марката “Родна стряха” – като цедено кисело мляко, краве, овче и биволско кисело мляко, ръчно саламурено сирене – е отговорност и, както вече казах, възможност за растеж. Това е една от най-разпознаваемите и предпочитани български марки на Lidl, чрез която имаме възможност да покажем качеството на традиционните български продукти.

- Как следи веригата за качеството? Правят ли се проверки?

- Да, ежегодно. Даже се проверява не само производството на продуктите под тяхна марка, но и всичко останало. Много са строги. Но този строг контрол в някаква степен ни подтикна да направим собствена ферма. Така гарантираме за качеството на млякото, което влагаме. Много сме горди от факта, че по-голямата част от основната суровина пристига именно от тази ферма. За нас е също важно, че поддържаме дългогодишни и стабилни партньорства и с други избрани фермери от региона. Това също допринася за намаляване на риска от недостиг на суровина. В този ред на мисли твърдо може да заявим, че макар да има предизвикателства, ние се стремим да покрием нуждите на веригата, без да правим компромис с качеството.

- 15 години партньорство с „Лидл България“ е показател за голямо взаимно доверие. Какво според вас стои в основата на успешното и дългогодишно партньорство?

- 15 години партньорство с „Лидл България“ е не просто число, а знак за устойчивост, професионализъм и най-вече за доверие, изградено с времето. Все пак партньорства като това не се изграждат за ден – нужни са постоянство, гъвкавост, поддържане на постоянен и открит диалог, ангажираност и взаимно уважение. Радваме се, че сме го постигнали. Важна е комуникацията, също способността да се решават възникнали проблеми. Важното е и желанието да се развиваш. В едно партньорство не може само единият да върви напред. Трябва да се развиват и двете страни. Така хората, както и фирмите, си помагат и вървят нагоре.

- Ще имате ли нови съвместни проекти?

- Да, планираме нови съвместни проекти с „Лидл България“ и сме много развълнувани за следващата фаза от нашето партньорство. Работим активно върху идеята за създаване на лимитирана серия продукти за различни кампании и тематични промоции, които да отразяват местни вкусове и сезонни предпочитания не само тук в България, но и в други европейски държави. Това, че ни се доверяват, отново и отново ни мотивира да продължаваме да инвестираме и да се развиваме.