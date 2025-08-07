"Сименс" отчете печалба в синхрон с очакванията на анализаторите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският промишлен конгломерат "Сименс" (Siemens) отчете печалба в съответствие с прогнозите за третото си тримесечие (април - юни), въпреки негативното влияние от отслабването на долара, предаде Ройтерс.

Оперативната печалба от индустриалния сегмент е намаляла със 7 процента до 2,82 милиарда евро за трите месеца до края на юни, съвпадайки с прогнозата на анализатори, анкетирани от самата компания.

Основните фактори за спада са валутните ефекти, особено поевтиняването на долара спрямо еврото през отчетния период, както и разходите за преструктуриране във водещото направление "Цифрови индустрии", където се съкращават работни места.

Приходите са нараснали с 3 процента до 19,38 милиарда евро, надхвърляйки очакванията за 19,24 милиарда евро.

"Нашето представяне през третото тримесечие показва, че "Сименс" постига стабилни резултати въпреки нестабилната глобална среда", заяви главният изпълнителен директор Роланд Буш, без да навлиза в подробности относно повишените търговски мита в резултат от новата глобална търговска политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Компанията съобщи, че валутните ефекти са отнели четири процентни пункта от растежа на поръчките и три пункта от ръста на приходите.

През тримесечието доларът загуби 8 процента спрямо еврото, което се дължи на съмнения относно независимостта на Федералния резерв, достоверността на официалната статистика в САЩ, нарастващия фискален дефицит и очакванията за понижения на лихвените проценти.

Въпреки несигурната глобална икономическа обстановка, "Сименс" потвърди годишната си прогноза за финансовата 2025 г., която приключва в края на септември.

Компанията очаква приходите на групата да нараснат с 3 процента до 7 процента на съпоставима база и основна печалба на акция в диапазона между 10,40 и 11,00 евро.

"Сименс" отбеляза, че тези прогнози не включват придобиването на американските компании "Олтър Енджиниъринг" (Altair Engineering) и "Дотматикс" (Dotmatics), които оказват натиск върху маржовете на печалбата, пише БТА.