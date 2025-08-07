ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху кола и блокира движението в Софи...

Предвижда се "Тойота" да претърпи загуби от близо 10 млрд. долара заради митата на САЩ

Тойота Снимка: Pixabay

Японският автомобилен производител "Тойота Мотор" (Toyota Motor) понижи годишната си прогноза за оперативна печалба с 16 на сто заради очаквани негативни финансови последици от близо 10 млрд. долара от митата на САЩ върху вноса на автомобили, както и заради по-високи разходи за материали и поскъпването на йената.

Компанията обяви, че очаква оперативна печалба от 3,2 трилиона йени (21,7 милиарда долара) за финансовата година до края на март 2026 г., което е по-малко от предходната ѝ прогноза за 3,8 трилиона йени.

"Тойота" съобщи, че очакваното влияние от американските мита върху автомобилите ще намали печалбата ѝ с 1,4 трилиона йени (9,5 милиарда долара) за цялата година. По-рано компанията беше прогнозирала негативен ефект от 180 милиарда йени само за месеците април и май, но не бе представяла оценка за цялата година до момента.

За първото тримесечие (април–юни) "Тойота" отчете оперативна печалба от 1,17 трилиона йени, спрямо 1,31 трилиона йени година по-рано, но резултатът надвишава средната прогноза на анализатори, анкетирани от LSEG, която бе 902 милиарда йени.

Резултатите подчертават натиска, който оказват американските мита върху японските автомобилостроители, дори при наличие на двустранно търговско споразумение между Япония и САЩ, което предвижда облекчаване на ставките. Според договореното миналия месец митата върху японския автомобилен износ към САЩ трябва да намалеят до 15 на сто от досегашните 27,5 на сто, но все още не е обявено кога.

На този фон компанията обяви още, че ще изгради нов автомобилен завод в град Тойота, Централна Япония, като производството се очаква да започне в началото на 30-те години на този век. Производствените модели все още не са определени, съобщи компанията в изявление, представено заедно с финансовите резултати за тримесечието април–юни. Последният завод на Тойота в Япония започна работа през 2012 г., пище БТА.

