Германското промишлено производство спада през юни до най-ниски нива от 2020 г.

Промишленото производство в Германия е спаднало през юни и достига най-ниското си равнище от началото на пандемията през 2020 г., показват официални данни, предаде Ройтерс. В същото време износът на страната е нараснал повече от очакваното, благодарение на засилено търсене от Европейския съюз, докато търговският излишък е намалял.

Според Федералната статистическа служба, промишленото производство се е свило с 1,9 на сто на месечна база, значително над очаквания спад от 0,5 на сто, според анкета на Ройтерс сред анализатори. Това е най-ниското равнище от май 2020 г., когато пандемията доведе до сериозен спад в производствената активност.

На тримесечна база производството е намаляло с 1,0 на сто през второто тримесечие, връщайки се до нива, последно наблюдавани в началото на 2020 г. Данните за май също бяха ревизирани – от предварителен ръст от 1,2 на сто до лек спад от 0,1 на сто, като корекцията се дължи на нови данни от предприятия в автомобилния сектор.

Промишлените поръчки в Германия също са се понижили с 1 на сто през юни, показват отделни данни от сряда, което е втори пореден месечен спад, обясняван със спад в чуждестранното търсене.

Въпреки слабостта в промишленото производство, германският износ е нараснал с 0,8 на сто на месечна база през юни, надхвърляйки прогнозите за увеличение от 0,5 на сто. Износът към държавите от Европейския съюз се е увеличил с 2,4 на сто, докато износът към страни извън ЕС е намалял с 1,2 на сто.

Износът за САЩ е спаднал с 2,1 на сто спрямо май, достигайки най-ниското си равнище от февруари 2022 г. Това е трето поредно месечно понижение и идва на фона на въведените от САЩ нови мита върху европейски стоки.

Германската икономика, силно зависима от износа, се очаква да бъде засегната от въведените от президента Доналд Тръмп търговски мита, част от нова глобална търговска политика. През 2024 г. САЩ бяха най-големият търговски партньор на Германия, с двустранен стокообмен в размер на 253 милиарда евро.

Нетният външнотърговски излишък на Германия е намалял до 14,9 милиарда евро през юни, в сравнение с 18,5 милиарда евро през май и 20,3 милиарда евро през същия месец на предходната година, пише БТА.