"Уестингхаус" сключи първия си договор с български доставчик за двата нови реактора в АЕЦ "Козлодуй"

Американската компания "Уестингхаус Електрик Къмпани" съобщи за сключен първи договор с български доставчик по проекта за изграждане на два нови реактора в АЕЦ "Козлодуй" по технологията на дружеството АР1000. Отсрещната страна е "МТГ-Делфин", съобщиха от компанията.

Обхватът на споразумението включва разработването на "Програмата за осигуряване на ядрено качество" (NQA-1), включително внедряването на култура за ядрена безопасност, подготовката на инженерна документация за производство на макет и потенциалното производство на макет на конструктивен модул AP1000 CA.

Това сътрудничество ще предостави и възможности за "МТГ-Делфин" да се включи в проекти на "Уестингхаус" в Европа и извън нея, посочват от американска страна.

"Нашето участие в проекта за нови ядрени енергоблокове с технологията AP1000 демонстрира силата и потенциала на индустриалната база на България", каза Светлин Стоянов, главен изпълнителен директор на "МТГ-Делфин".

"Уестингхаус" е поела ангажимента да изгради верига от висококвалифицирани български доставчици в подкрепа на проекта за нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", както и други проекти с технологията AP1000 в Европа и по света", каза Дан Липман, президент на бизнес подразделение "Енергийни системи" в "Уестингхаус".

От компанията вече са подписали меморандуми за разбирателство с 30 български доставчици в подкрепа на проекта за двата нови енергоблока в Козлодуй.