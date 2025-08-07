ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА купи Леандро Годой

Китайското правителство ще спира ценовата война при електрическите коли

1200
BYD Seagull се продава в Европа 4 пъти по-скъпо, отколкото в Китай. Снимка: BYD

Ценовата война на електрическите коли в Китай достигна своя връх. Правителство вече не желае да седи безучастно, докато местната автомобилна индустрия се самоунищожава. Според сайтът Carscoops, властите са загрижени, че продължаващата ценова война заплашва икономическия растеж на страната и изискват производителите да предприемат действия. Ако не го направят сами, правителството има планове да го направи вместо тях.

Някои производители намалиха цените до нива, които изглеждат почти нереални на Запад. BYD Seagull, малък електрически градски автомобил, се продава в Китай само за 55 800 юана (около 6600 евро!). За сравнение, същият автомобил, продаван в Европа под името Dolphin Surf, струва 26 000 евро. Дори с митата върху китайските автомобили, внасяни в Европа, разликата е огромна.

Въпреки че BYD изглежда печеливша, както и Li Auto и Seres, повечето от приблизително 50-те марки в Китай не печелят пари и се очаква много от тях да изчезнат през следващите няколко години. Средните отстъпки за електрически автомобили бяха близо 17% през април, в сравнение с едва 8% в началото на годината.

В отговор правителството предложи промени в закона за ценообразуването, които биха могли да ограничат способността на производителите да определят нереалистично ниски цени.

Свръхинвестирането е довело до свръхкапацитет в индустрията, като заводите на някои производители работят само с 2 процента капацитет или дори с по-малко.

