ЦСКА купи Леандро Годой

Ръстът в сектора на услугите в България е над средния за ЕС през май

940
Ръстът в сектора на услугите в България е над средния за ЕС през май. СНИМКА: Архив

През май България отбелязва възстановяване в сектора на услугите както на месечна, така и на годишна база, показват публикуваните днес данни на Евростат, предаде БТА.

Производството в сектора се е увеличило с 0,7 на сто спрямо април, когато беше отчетено леко понижение от 0,1 на сто (предварителни данни - спад с 0,3 на сто). На годишна база ръстът достига 1,9 на сто, след спад от 0,6 на сто през април.

Сезонно изгладените данни в производство в сферата на услугите в ЕС също отчита покачване. За еврозоната месечният ръст през май възлиза на 0,2 на сто, а за целия ЕС – на 0,3 на сто. През април спадът и в двете зони беше по 0,3 на сто.

На годишна база производството на услуги в еврозоната се увеличава с 2,1 на сто, а в ЕС – с 1,7 на сто.

Сред страните членки, за които има налични данни, най-голям месечен ръст е отчетен в Дания (2,8 на сто), Люксембург (2,0 на сто) и Полша (1,8 на сто). Най-силни понижения се наблюдават в Словакия (-1,8 на сто), Хърватия (-1,3 на сто) и Словения (-1,0 на сто).

