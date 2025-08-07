ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА купи Леандро Годой

Хиляди китайски робо таксита нахлуват в Европа догодина

Георги Луканов

2060
Apollo Go използва модел, подобен на по-добре познатите на запад компании Uber и Lyft.

Китайската технологична компания Baidu и базираната в САЩ Lyft, една от най-големите мрежи за споделено пътуване в Северна Америка и Европа, обявиха стратегическо партньорство. Сътрудничеството има за цел да доведе автономните коли на Baidu до ключови европейски пазари чрез платформата за споделено пътуване на Lyft.

Първите китайски робо таксита се очакват в Германия и Великобритания през 2026 г., при условие че получат регулаторни одобрения. Планира се автопаркът да се разшири до хиляди возила на целия континент.

Lyft ще използва изцяло електрическите модели Apollo Go RT6 от шесто поколение на Baidu, специално проектирани за услуги за споделено пътуване. Те са базирани на усъвършенствания модел за автономно шофиране на Baidu и са резултат от шест поколения тестове в реални условия.

Системата е пробвана с над 11 милиона извършени пътувания по целия свят и оперативна зона, обхващаща над 3000 квадратни километра само в Ухан.

Пътниците ще могат да ползват превозни средства директно чрез приложението Lyft. 

