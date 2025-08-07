ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превръщат в лятна сцена част от амфитеатъра на Соф...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21063107 www.24chasa.bg

Volkswagen Touareg спира да се произвежда!

Георги Луканов

[email protected]

464
Притежанието на Volkswagen Touareg е скъпо удоволствие. Снимки: производителите

Лансиран през 2002 г., Volkswagen Touareg е резултат от желанието на Фердинанд Пиех, тогавашен президент на групата Volkswagen, да издигне марката в по-висок клас, наред с ексклузивния седан Phaeton. Споделяйки платформата си с Porsche Cayenne и по-късно с Audi Q7, Touareg в продължение на години олицетворяваше върха на гамата на Volkswagen.

Въпреки че се радваше на голям успех в началото, Touareg започна да губи позиции през поколенията. Днес се купува все по-малко, вероятно поради базовата цена, която постоянно се увеличаваше и стигна до почти 90 000 евро.

Британско списание Autocar съобщи, че Volkswagen планира да спре производството на Touareg през 2026 г., без да има негов наследник дори и в чисто електрически вид. Приоритетите на немския производител изглежда са се променили и SUV-ът Tayron, малко по-малко луксозен, но много добре оборудван и способен да побере до 7 души, е призван да го замести.

Притежанието на Volkswagen Touareg е скъпо удоволствие. Снимки: производителите
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство