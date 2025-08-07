Китайската централна банка увеличи златните си резерви за девети пореден месец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската народна банка (People's Bank of China – PBOC) е увеличила златните си резерви през юли, отбелязвайки девети пореден месец на покупки, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официални данни от четвъртък.

В края на юли златните резерви на Китай възлизат на 73,96 млн. тройунции спрямо 73,90 млн. тройунции в края на юни, съобщава БТА. По стойност това отговаря на 243,99 млрд. щатски долара, в сравнение с 242,93 млрд. долара месец по-рано, показват данни на Китайската народна банка.

"Продължаващите покупки от страна на една от най-големите централни банки в света свидетелстват за силно базово търсене на злато", коментира Цзайн Вауда, пазарен анализатор от "Маркътпълс" (MarketPulse) на "Оанда" (OANDA). По думите му това е "дългосрочно, стратегическо решение".

Централната банка на Китай възобнови покупките на злато през ноември 2024 г. след шестмесечно прекъсване – пауза, която преди това бе ограничила търсенето сред китайските инвеститори.

Златото, традиционно считано за сигурен актив във времена на несигурност, достигна рекордни стойности в началото на 2025 г. Основни фактори за това са геополитическото напрежение, търговските спорове и продължаващите покупки от страна на централни банки.

Проучване на Ройтерс от юли показва, че опасенията за глобалната търговия и нивата на държавен дълг карат инвеститорите да се насочват към златото като защитен актив. Анализатори повишиха прогнозите си за цената на метала – средната очаквана стойност за 2025 г. е 3220 долара за тройунция, при предишна прогноза от 3065 долара.

Към 12:30 часа българско време спот цената на златото достига 3380 долара за тройунция.

Световният съвет по златото ревизира надолу очакванията си за обема на златните покупки от централните банки през тази година, но подчерта, че дългосрочната тенденция за пренасочване от американски активи към злато остава в сила, припомня БТА.