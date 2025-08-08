ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срив в продажбите и на употребяваните коли на Tesla

Георги Луканов

Продажбите на нови автомобили на Tesla вече понесоха сериозен удар, а сега изглежда, че се сриват и при пазара на употребявани коли. Платформата AutoTrack съобщава, че търсенията на модели Tesla са намалели с 65% миналия месец в сравнение с януари тази година.

Според Тим Рокс, автомобилен експерт в платформата за употребявани автомобили AutoTrack, Tesla се представя значително по-зле на пазара втора ръка от февруари насам, отколкото през предходните месеци. Това изглежда се дължи до голяма степен на политическите лудории на главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск.

"От октомври 2024 г. до януари тази година имаше много медийно внимание към Мъск и Tesla, което доведе до повече от два пъти по-високи търсения в AutoTrack за марката електрически автомобили и нейния базов модел - Model 3. Картината сега е напълно обърната. Търсенето на Tesla и по-специално Model 3 е съответно с 65% и 72% по-ниско от преди", казва Рокс.

От електрическите коли Tesla Model 3 е с най-много проблеми.
