18 нови модела Mercedes ще се появят само за една година

Георги Луканов

Новия Mercedes-Benz CLA е направен по модерна платформа.

Mercedes-Benz обяви най-мащабния план за пускане на пазара на нови модели в историята си. През 2026 г. трябва да се появят цели 18 нови автомобила във всички ключови сегменти, от моделите от начално ниво до тези от висок клас с емблемата AMG.

Решението идва в момент, когато цифрите, свързани с продажбите на Mercedes, не са най-добрите. През 2024 г. продажбите паднаха с 3%, а през първата половина на 2025 г. е регистриран допълнителен спад от 6,2% спрямо същия период на миналата година.

Но вместо да намалява разходите, Mercedes ще инвестира. Новото поколение CLA, включително Shooting Brake, вече е обявено, а сега ще последва цяла вълна от модели с вътрешно горене и електрическо задвижване. Някои ще имат и двата варианта на задвижване, като например предстоящите GLA и GLB.

В средния сегмент Mercedes подготвя обновени версии на C-класата и GLC, включително електрическите им версии. GLC EQ ще дебютира на изложението IAA Mobility в Мюнхен след месец. Луксозният клас също няма да остане незасегнат. S-класата и EQS получават нови фейслифти, а главният изпълнителен директор Ола Калениус вече заяви, че в обновяването на S-класата е инвестирано повече, отколкото е обичайно за класически фейслифт.

Потвърдени са електрическите наследници на GLA и GLB, а в процес на разработка е и Baby G - по-малък брат на легендарната G-класа, който ще бъде насочен към авантюристично настроени купувачи с ограничен бюджет. Сред най-интересните проекти със сигурност е GT XX, първият изцяло електрически спортен модел на AMG, който вероятно ще послужи като основа за високопроизводителен електрически SUV.

