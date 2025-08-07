ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънски каравани са завладели дюните в Дуранкулак...

Германската автомобилна индустрия иска незабавно прилагане на търговското споразумение между ЕС и САЩ

Германската автомобилна индустрия иска незабавно прилагане на търговското споразумение между ЕС и САЩ. Снимка: Пиксабей

Германската асоциация на автомобилната индустрия Фау Де А (VDA) настоява за незабавното прилагане на обещаното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. В изявление, разпространено в четвъртък, асоциацията подчерта, че то е от решаващо значение за облекчаване на натиска върху сектора, предаде Ройтерс.

"Специфичните за индустрията мита от 27,5 на сто продължават да съществуват и представляват значителна тежест за германските производители и доставчици на автомобили, както и за трансатлантическата търговия", заяви президентът на Фау Де А Хилдегард Мюлер, предаде БТА.

Тя подчерта, че Европейската комисия и германското правителство трябва да положат всички усилия, за да гарантират, че американската страна ще отмени въпросните мита. В края на миналия месец Мюлер вече коментира постигнатата сделка, твърдейки, че ставката от 15 на сто ще коства милиарди на германските автомобилни производители.

Източник, запознат с преговорите между ЕС и САЩ, заяви в сряда, че Европейският съюз вероятно ще трябва да изчака още няколко дни за съответната изпълнителна заповед от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Във вторник служител на EK заяви, че очаква митата за автомобили да бъдат коригирани "много скоро". След принципното споразумение между президента на САЩ Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди почти две седмици ЕС твърдеше, че новият 15-процентов таван за почти целия внос ще влезе в сила на 1 август.

Германската автомобилна индустрия иска незабавно прилагане на търговското споразумение между ЕС и САЩ.

