Перспективата за среща между Путин и Тръмп тласка нагоре руските борсови индекси

Съобщението за предстояща среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин даде силен тласък на фондовия пазар в Москва, предаде БТА по информация на ТАСС.

Руският основен борсов индекс MOEX нарасна с над 5 на сто, преминавайки границата от 2900 пункта за първи път от 6 юни. Подемът беше предизвикан от изявление на съветника по външната политика на руския президент Юрий Ушаков, който потвърди, че е договорена двустранна среща на най-високо равнище през следващите дни.

"По предложение на американската страна беше постигната договореност за провеждане на среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп", заяви Ушаков пред руската държавна телевизия. По думите му, мястото на срещата вече е договорено и ще бъде обявено "малко по-късно" от Кремъл. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Володимир Зеленски.

Към 13 ч. българско време индексите MOEX и RTS се повишиха съответно с 5,45 на сто – до 2915,43 пункта и 1145,29 пункта.

"Пазарите реагират положително на сигналите за възобновяване на диалога. Надяваме се, че това е крачка към по-голяма предсказуемост и стабилност за световната икономика", заяви ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на президента за икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев в своя канал в "Телеграм" (Telegram).