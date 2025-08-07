Европейската космическа агенция изстрелва метеорологичен спътник от ново поколение (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската космическа агенция (European Space Agency, ESA) подготвя изстрелването на първия европейски спътник MetOp от второ поколение.

MetOp-SG-A1 ще бъде изстрелян от Куру, Френска Гвиана.

Този изцяло нов метеорологичен спътник, ще се издигне в небето през нощта на 13 август, (12 август в Куру), пише Phys.org

Преди изстрелването MetOp-SG-A1 е преминал през много изпитания и проверки, за да се гарантира, че всички компоненти са в добро работно състояние.

Този сателит е първият от серия три последователни двойки спътници. Следващата година ще бъде последван от MetOp-SG-B1.

Спътникът ще обикаля в полярна орбита и ще предоставя данни за времето и климата на ново ниво, осигурявайки наблюдения с висока резолюция на температурата, валежите, облаците, ветровете, замърсяването, вулканичния прах и много други параметри.

Всяка двойка MetOp-SG се състои от спътник тип A и спътник тип B, които носят различен, но допълващ се набор от инструменти. Пакетът включва общо десет различни инструмента, някои от които са базирани на технологии от първата серия MetOp, а други са напълно нови.

В сателита е включен и първия инструмент Copernicus Sentinel-5, който предоставя ежедневно глобални данни за ключови замърсители на въздуха, основни климатични променливи и стратосферния озон.

Осъществяването на мисията MetOp от второ поколение и Copernicus Sentinel-5 се дължи на дългогодишното сътрудничество между ESA и Eumetsat, където ESA отговаря за проектирането и изграждането на спътниците, а Eumetsat осигурява услугата за изстрелване, разработва наземния сегмент, управлява спътниците и предоставя данните на световната общност от метеорологични потребители.