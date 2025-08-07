ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Консорциум дава 4 млрд. долара за възстановяване на летището в Дамаск

Главното летище на Сирия в Дамаск . СНИМКА: АРХИВ

Консорциум на фирми от Турция, Катар и САЩ, и Сирийската служба за гражданска авиация подписаха сделка за възстановяването и разширяването на летището в Дамаск на обща стойност 4 милиарда долара, съобщи в. „Йени шафак".

Споразумението, което бе сключено в присъствието на сирийския президент Ахмед аш Шараа вчера в Дамаск наред с още няколко инфраструктурни сделки, предвижда консорциумът, съставен от турските „Кальон Иншаат" (Kalyon İnşaat), „Дженгиз Иншаат" (Cengiz İnşaat) и „Те А Ве" (TAV), катарската „Ю Си Си Холдинг" (UCC Holding) и американската „Асетс инвестмънтс" (Assets investments), да извърши пълна реконструкция и да разшири летището в Дамаск, така че то да достигне капацитет от 31 милиона пътници годишно, в рамките на следващите осем години, предава БТА.

„С подписването на това споразумение Турция и Сирия пренасят вековното си приятелство в бъдещето", каза Асъм Дженгиз, съпредседател на борда на директорите на „Дженгиз Иншаат" на церемонията по подписването на сделката, като подчерта усилията на турските фирми за завръщането на живота в Сирия към нормалното.

