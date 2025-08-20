Да притежава собствена къща е в кръвта на всеки българин. Търсещите тази независимост и спокойствие, обаче, се сблъскват с неизбежният въпрос - “ЦЕНА?”.

Цената зависи от много фактори – големина, локация, терен, строителна система, довършителни работи, инфлация, изпълнители и… грешки. А грешките струват скъпо. Макар и от скоро да съществува 3DFORMA, ние сме проектирали над 230 еднофамилни къщи в рамките на България. Работата ни оказва сериозно въздействие върху крайната цена - добрият проект спестява хиляди. Не преувеличаваме. Проектирането не е просто формалност – то е стратегия за избягване на ненужни разходи.

Цените През 2025 г. ориентировъчната цена на жилищното строителство варира между 1 200 до 2 000лв./кв.м в зависимост от нивото на довършителност, строителната система, местоположението и др. За 120 кв.м това означава между 150 000 и 240 000 лв. Тези цени, рабира се, не включват парцела, присъединяването към ВиК и Ел. мрежа, обзавеждане и оправяне на допуснати грешки.

Пазарният балон Пазарният балон е ситуация, при която цените на даден актив – в случая недвижими имоти – се откъсва драстично от реалната му стойност (себестойност), задвижвани от спекулации, емоции и прекомерно търсене. В такива моменти хората купуват „на всяка цена“, страхувайки се, че „утре ще е по-скъпо“. Историята показва, че пазарните балоните рано или късно се спукват и тогава цените се връщат близо до реалните.

На фона на това в много райони на страната пазарните цени достигат 3 000 – 3 500 лв./кв.м, а в София – дори повече. Разликата е огромна. Често над 40% от крайната цена представлява печалба, комисионни и спекулация. Разбира се, инвеститорите имат право на печалба, но когато тя надхвърля разумното пазарът се надува изкуствено.

Еврото

Предстоящата смяна на валутата създава предпоставки за финансова дисциплина, улеснени сделки, кредити с по ниски лихви, но и увеличена конкуренция. Това може да задържи цените високи за известно време, но и да ограничи спекулациите. Очаква се пазарът да се стабилизира.

Строежът на къща Все повече хора осъзнават, че да си построят къща е по-разумно и икономически изгодно решение от покупка на “зелено” или на вече съществуваща сграда. Това е така, не само заради по-ниската цена, а защото получават дом, отговарящ на персоналните им желания, без компромиси. С един качествен проект, добра организация и коректен строител, изграждането на независим дом несъмнено е оптималния избор. Преди да купите - смятайте. Проверете реалната стойност на това, което получавате. И ако искате нещо по-добро, инвестирайте в проектиране. Ние от 3DFORMA предлагаме високо качество преди всичко останало. Честите скъпо струващи грешки:

Избор на парцел без предварителна консултация с архитект;

Стартиране без подробен проект;

Стартиране „по приятелски“, без разрешително;

Нереалистични очаквания, че къща „ще излезе 80 000 лв.“;

Подценяване на разходите за ВиК, електро, септична яма и отопление;

Лоша комуникация между строител и проектант. Решението Намерете способен архитект с добър проектантски екип още в началото. Такъв, който не просто изготвя необходимата документация за пред общината, а мисли за вашите желания, бюджет, начин на живот и бъдеще.

Имаме опит както със стандартни, така и с много нестандатрни сгради – от традиционни монолитни къщи до сламени конструкции и куполи с иновативни строителни системи. Предлагаме най-високото качество и винаги сме в партньорство с клиента.

3DFORMA – проектиране на сгради: архитектура, интериор и конструкции

Сайт: https://3dformaarchitecture.com/

Поща: [email protected]

Адрес: гр. Перущица ул. Александър Стамболийски 1, област Пловдив

Телефон: 0893341300