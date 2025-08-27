Този вид проектиране е резултат от любопитство, смелост и опит. За нас в 3DFORMA архитектурата е призвание. Всяка къща която създаваме, носи отпечатъка на своя собственик, но и нашата страст към иновациите.

През последните години сме разработили десетки нестандартни обекти – от малки семейни домове до туристически комплекси. Автори сме на над 40 куполни сгради – жилищни, ваканционни, екоселища и социални проекти. Куполната сграда не е изгъзица – тя е житейска философия. Толкова високи нива на енергоефективност и устойчивост при природни бедствия са постижими само и единствено при куполните сгради. Смело можем да твъдим, че ние сме водещите проектанти на куполни сгради в България.

Друг сериозен фокус в работата ни са къщите от сламени панели. Изолацията от слама очевидно превъзхожда всички останали видове топлоизолации по отношение на екологичност, но, също така, тя притежава и много добри пожароустойчиви свойства! Може би неочаквано, но сламените къщи, които проектираме, превъзхождат монолитните и по отношение на конструктивна здравина! Освен това, дишащата строителна система в комбинация с естествените материали създават несръвнимо по-здравословна среда за живот. Заради множеството критерии, които покриват, сламените къщи превъзхождат многократно монолитните, както и голяма част от сглобяемите.

Всеки проект изисква различен подход, изчисления, адаптация към терена и климатичните условия, но резултатите винаги си струват. Проектираме с внимание към детайла, до степен, в която можем да разработим цялостни монтажни системи за производство. Участвали сме в сложни производствени процеси за иновативни строителни системи. Разработвали сме обекти със специфичен монтаж и сме координирали изпълнението им до финалната фасада. Това ни научи да приемаме трудностите като добре дошли възможности за развитие.

Стремим се към иновации в сферата на сглобяемото строителство. Цела ни е сградите, които проектираме да превъзхождат досегашните по множество критерии.

Работим не само в посока по-лесен и бърз строителен процес - работим за постигане на по-високи енергоефективни показатели, по-устойчиви във времето строителни системи, сгради направени с по-щадящи околната среда материали и предлагащи по-здравословни условия за живот.

Проектирането на сложни сгради с иновативни строителни системи е удоволствие за нас!

3DFORMA – проектиране на сгради: архитектура, интериор и конструкции

Сайт: https://3dformaarchitecture.com/

Поща: [email protected]

Адрес: гр. Перущица ул. Александър Стамболийски 1, област Пловдив

Телефон: 0893341300