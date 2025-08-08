Във Франция е разрешено да се инсталират фалшиви камери за скорост

Във Франция често прибягват до радикални мерки, за да забавят движението и да го направят по-безопасно близо до домовете си. На хората е разрешено да поставят фалшиви камери за скорост, но с ясни правила. Кофи за боклук и пощенски кутии са позволени средства за заблуда на шофьорите, които изглеждат като пътни камери.

Менте радарите не са забранени от закона. Компаниите също така законно ги продават. Разрешено е обаче да се монтира фалшив радар само върху земя, собственост на лицето или компанията, която го инсталира. Не трябва камерата да се поставя в обществено пространство. Също така, такова устройство не трябва да пречи на другите участници в движението. Например, не трябва да има вградени мигащи светлини, като истинските. Глобите за грешки при монтажа достигат до 1500 евро.