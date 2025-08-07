Технологични стартъпи вече ще се считат за инвестиции с висок приоритет

Държавата ще подпомага като високоприоритетни инвестиции и стартиращи компании (стартъпи) в сферата на иновациите и научните изследвания, програмните продукти и информационните технологии. Това става ясно от промени в правилника към Закона за насърчаване на инвестициите, пуснати за обществено обсъждане.

За инвестиции с висок приоритет обаче се изключват такива в издателска, радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и разпространение.

За да получат такава помощ, инвеститорите трябва да вложат в един обект 50 млн. евро. Ако дейността се развива в райони с ниска безработица или в преработващата промишленост, прагът се сваля на 25 млн. евро. За високотехнологични и базирани на знания услуги се изискват вложения от поне 10 млн. евро, а за изграждане на индустриална зона - 7,5 млн. Във високотехнологичните дейности от преработващата промишленост се добавя изискване за инвестиция от минимум 15 млн. евро при 100 заети лица, или 37,5 млн. евро при 20 заети.

Добавя се и условие за изграждане на индустриален парк - за да се счита за приоритетна инвестиция, тя трябва да е поне в размер на 12,5 млн. евро, като в това влизат земя и техническа инфраструктура, допустими са и създаване на високотехнологични и базирани на знания услуги. За изграждане или разширяване на производствени и складови бази за стратегически обекти от значение за националната сигурност е заложен минимум от 10 млн. евро.

Намаляват се изискванията за наетия персонал при приоритетните инвестиционни проекти - от 150 на 100 души в общия случай. В общините с висока безработица се съкращават наполовина - от 100 на 50, като намаления има и във всички други случаи. Ако проектът предвижда по-висока заетост от посочената, минималният размер на инвестицията пада с 10% за всеки 50 работници - тук също има облекчение, тъй като досега тази отстъпка се прилагаше за всеки 100 души. Тези работни места ще трябва да се запазят за поне 3 години.

Приоритетни инвестиционни проекти обаче вече няма да могат да се насърчават по реда на законите за корпоративното подоходно облагане, за данък върху добавената стойност, за насърчаване на заетостта и за собствеността и ползването на земеделските земи.

Увеличава се размерът на финансово подпомагане от държавата за едно предприятие, за да не се счита то за държавна помощ - от 200 на 300 хил. евро.

Определят се и нови максимални размери на финансиране за изграждане на техническа инфраструктура, които няма да се броят за държавна помощ. За инвестициите клас А то не може да надвишава 30% от размера на инвестицията, а за приоритетни инвестиционни проекти - 5%. В зависимост от индустрията допустимият размер също варира.

Собственикът на публична техническа инфраструктура може да изгради инфраструктурата по предварително одобрен проект за своя сметка. Той може да получи финансово подпомагане преди достигане на 50% от минималния размер на инвестицията за издаване на съответния клас и до третата година от започването на работата по проекта.

Средства за подпомагане на обучение пък вече ще се отпускат след назначаването на поне 30% от служителите. Остава условието и да е изпълнена половината инвестиция.

