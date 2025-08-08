ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп ще е домакин за мирното споразумение между А...

Двойното обозначаване на цените в лева и евро от днес е задължително

Снимка: pixabay

От днес влиза в сила задължителното изписване на цените в евро в Българи. Търговците трябва да са подготвили всичко, свързано с двойното етикетиране.

Първо - цените на стоките трябва да бъдат изписани в лева и в евро. Шрифтът и цветът и на двете цени трябва да е еднакъв, за да не се подвежда потребителят, че става въпрос за промоция. Когато реално има промоция, надписът трябва да се различава от този за предишната цена.

Изключения ще бъдат правени с ценоразписите за бензиностанциите и таксиметровите шофьори.

Изискването към касовите бележки е цената също да бъде в лева и евро.

От днес до 8 октомври има гратисен период, в който контролните органи ще следят за всичко това, но няма да глобяват. КЗП и НАП ще имат правото да изискват информация за ценообразуваното, а правителството ще има право на извънредни мерки при неправомерно повишаване на цените на стоки от малката потребителска кошница..

От днес започва и двойното обозначение върху билетите и на БДЖ. То ще важи и за хартиените, и за електронните както и на информационния сайт на българските железници.

Снимка: pixabay

