15,40 лв. за кило сирене в "Магазин за хората" обяви производител

ДИМИТЪР ЗОРОВ

Млекопреработвателният бранш твърдо харесва идеята за "Магазин за хората", обяви шефът на бранша Димитър Зоров пред Нова тв. В момента неговата доставна цена на сиренето е 14 лева, или с надценката от 10% ще е 15,40 лева. А сега всичко се продава на 23-24 лева, обясни Зоров.

Другата мярка, която ще сработи за нормализиране на цените преди и при въвеждането на еврото, ще е законът за надценките, смята той. Според Зоров навремето голяма верига е работила с 13% и е станала още по-голяма, сега дори надвишава 30.

