Най-големият оръжеен производител "Райнметал" и ВМЗ-Сопот ще правят натовски снаряди у нас

Най-големият оръжеен производител в Европа - "Райнметал", ще прави у нас натовски 155 мм снаряди в сътрудничество с държавното предприятие ВМЗ-Сопот. Това става ясно от стенограмата на едно от последните заседания на правителството.

ВМЗ-Сопот и германският концерн ще си сътрудничат в областта на отбраната, като изградят консорциум, в който българското участие ще е около 1 млрд. евро. Съвместното дружество между "ВМЗ" и "Райнметал" ще управлява завод за производство на енергетични материали и заряди, и завод за производство на 155-милиметрови боеприпаси.

Според министъра на икономиката Петър Дилов става въпрос за първоначалната концепция за създаване на съвместно дружество, като преговорите през изминалите месеци са били интензивни.

"Райнметал" ще трансферират и технологии с изграждането на съвместното предприятие. 155-милиметровите боеприпаси са известни като натовски стандарт. Те ще са нужни за новите гаубици, които България ще купува от Франция. Затова и МО подкрепя предложението за изграждане на съвместното предприятие, съобщава БНР.

155 мм снаряди обаче се използват и за войната в Украйна. През 23-та година стана ясно, че ВМЗ рекламира производството на такива калибри. Тогава от МО уточниха, че у нас има само две частни фирми, които произвеждат 155 милиметровия калибър. В стенограмата отпреди дни министърът на икономиката Петър Дилов е казал, че с реализацията на проекта във ВМЗ-Сопот ще има "укрепване на веригите на доставка".

Очаква се и разкриването на нови работни места. 960 милиона евро ще са нужни за българското участие в консорциума с "Райнметал". Парите ще бъдат заети от европейския механизъм за сигурността на Европа - SAFЕ.

В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 милиард лева. За първото тримесечие само е продал оръжие за 296,3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.