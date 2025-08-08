Шефът на OpenAI: Новият ни изкуствен интелект се равнява на експерт с докторска степен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Създателят на ChatGPT представи дългоочакваната най-нова версия на изкуствения интелект - GPT-5. По думите на собственика на компанията Сам Алтман, новата разработка ще може да предоставя информация на ниво експерт с докторска степен.

Рекламиран като "по-умен, по-бърз и по-полезен", съоснователят и главен изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман похвали новия модел на компанията като въвеждащ нова ера на ChatGPT.

Пускането на GPT-5 и твърденията за неговите способности на "докторско ниво" в области като кодиране и писане идват в момент, когато технологичните фирми продължават да се конкурират за разработването на най-модерния чатбот.

Според Алтман, новият модел на OpenAI ще страда по-малко от халюцинации - феномен, при който модели на големи езици си съчиняват отговори - и ще бъде по-малко подвеждащ.

OpenAI също така предлага GPT-5 на програмистите като умел асистент, следвайки тенденция сред големите американски разработчици на изкуствен интелект.

OpenAI подчерта способността на GPT-5 да създава софтуер в неговата цялост и да демонстрира по-добри възможности за разсъждение - с отговори, които показват разработки, логика и изводи.

Компанията твърди, че новият модел е обучен да бъде по-честен, да предоставя на потребителите по-точни отговори и че като цяло се усеща по-човешки. Според Алтман моделът е "значително по-добър" от своите предшественици.

"GPT-3 ми се стори като да говоря с ученик от гимназията, 4 ми се стори като с колежанин. GPT-5 е първият път, когато наистина се усеща като разговор с експерт по която и да е тема", каза на брифинг Алтман, цитиран от БНР.

Експерт по етика отбеляза, че пускането на GPT-5 засилва нарастващата разлика между възможностите на изкуствения интелект и нашата способност да го управляваме по начина, по който обществеността очаква.