ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кмет: Отклоняват почти цялата Владайска река

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21069096 www.24chasa.bg

Mодернизирайте компютъра си с доживотен Windows 11 Pro и MS Office 2021 от 10€! advertorial icon

488

С всички онези безкрайни месечни абонаменти, които се трупат по кредитната ви карта, със сигурност имате нужда от малко почивка. Студенти и професионалисти еднакво могат да се възползват от софтуер за продуктивност, който се плаща само веднъж. Ако използвате компютър с Windows, сега можете да се възползвате от това лятно предложение за доживотен лиценз за Microsoft Office и Windows OS по време на Лятната разпродажба на Godeal24.

Можете да получите доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 само за 31.55€ (обикновена цена 249€). Office Professional 2021 включва Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher и Access – всичко необходимо за изпълнение на лични и професионални задачи. Независимо дали пишете доклади в Word, анализирате данни в Excel или създавате презентации в PowerPoint – имате всички необходими инструменти за продуктивност на професионално ниво.

Outlook ще ви помогне да следите имейлите и графика си, а Publisher и Access са идеални за създаване на маркетинг материали и управление на бази данни. Приложенията са съвместими с Windows 10 и 11, поддържат множество езици и получават безплатни основни актуализации.

Не забравяйте да използвате специалния промо код „GG62“ при покупка.

Подобрете работния си процес с MS Office пакети! (код за отстъпка „GG62“)

Можете също така да получите доживотен лиценз за Windows 11 Professional само за 13.55€ (рег. 199€) и да надградите компютъра си с разширени инструменти за сигурност и продуктивност. Тъй като поддръжката на Windows 10 официално приключва през октомври 2025 г., това е перфектният момент да преминете към най-новата операционна система на Microsoft с голяма отстъпка. С изчистен интерфейс, интеграция на изкуствен интелект и подобрени инструменти за многозадачност, Windows 11 не е просто операционна система — тя е надграждане на начина ви на живот. За разработчици Copilot дори може да генерира кодови откъси и да се интегрира безпроблемно с платформи като GitHub, превръщайки се в незаменим инструмент както за професионалисти, така и за студенти. Тази операционна система е по-скоро ваш партньор по продуктивност. 

Ъпгрейднете своя компютър с оригинален Windows 11: (код за отстъпка „GG50“)

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон “GG62”)

Wholesale Deals, Unbeatable Prices!

До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон “GG50”)

В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на MS, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемното пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, който изпраща вашия софтуер директно на вашия имейл в рамките на секунди след покупката. Плюс това, с оценка TrustPilot 98% Отличен и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.

Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и че можете да използвате продукта без проблеми!

Свържете се с Godeal24: [email protected]

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)