Европейските борси се движат разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малко след началото на днешната търговия водещите фондови индекси в Европа показват разнопосочна динамика, сочат данни, цитирани от Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX отчита спад от 73,27 пункта, или 0,30 на сто, до 24 119,23 пункта, след като акциите на презастрахователната компания "Мюних Ре" (Munich Re) се понижиха с 8 на сто заради очаквания за по-ниски финансови резултати.

Парижкият CAC 40 добавя 9 пункта към стойността си, което представлява ръст от 0,12 на сто до ниво от 7718,32 пункта, пише БТА.

Лондонският FTSE 100 се повиши с 4,4 пункта или 0,05 на сто до 9 105,17 пункта.

Общият европейски индекс STOXX 600, който обхваща широк кръг от компании от целия континент, също се повиши с 0,64 пункта, или 0,12 на сто, достигайки 546,69 пункта.