Bugatti представи уникалния модел Brouillard

Компанията Bugatti Rimac, представя програмата Solitaire, посветена на създаването на напълно уникални автомобили, с изключително внимание към детайлите, персонализацията и майсторската изработка. Първото творение от тази програма е Brouillard, уникално купе, вдъхновено от любимия кон на основателя на марката - Еторе Бугати.

Brouillard е построен върху най-мощната версия на платформата на Bugatti с двигател W16 с мощност 1600 к.с., който представлява кулминацията на почти двадесет години инженерно развитие.

Аеродинамични елементи, като фиксиран заден спойлер и дифузьор, са интегрирани в купето на автомобила, а интериорът задава нови стандарти за лукс и майсторска изработка.

Материалите включват платове с шарка на тартан, конски косми и зелено оцветен въглероден композит, с алуминиеви детайли и стъклен покрив, който свързва екстериора с интериора. Скоростната кутия е изработена от едно цяло парче алуминий и е украсена с ръчно изработена скулптура на коня Brouillard, инкрустирана в кехлибар.

Собственикът на този уникален екземпляр е виден колекционер на автомобили Bugatti и произведения на семейното изкуство на Bugatti, включително произведения на Карло и Рембранд Бугати.

Bugatti Brouillard ще бъде официално представен на Monterey Car Week, като първият проект от програмата Solitaire, в рамките на която ще се произвеждат максимум два автомобила годишно, използващи съществуващи силови агрегати, но с уникални купета и интериори.