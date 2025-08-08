НСИ: Спад от малко над 8% в промишлеността у нас през юни на годишна база

Индексът на промишленото производство през юни 2025 г. се понижава с 1,7 на сто спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо юни 2024 г. е регистрирано намаление с 8,2 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

През юни 2024 г. на месечна база НСИ е отчел понижение на индекса с 0,2 на сто, а на годишна - с 5,2 на сто, сочи справка в НСИ, цитирана от БТА.

Месечни изменения

През юни 2025 г. спрямо май 2025 г. е отчетено намаление при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,2 на сто, и в преработващата промишленост - с 2,4 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава ръст - с 16,9 на сто. През същия месец на миналата година също е било отчетено намаление при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, но с 15,8 на сто, а повишение при преработващата промишленост - с 2,2 на сто, и в добивната промишленост - с 0,7 на сто, сочи справка в НСИ.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 17,6 на сто, и в преработващата промишленост - със 7,1 на сто, докато в добивната промишленост е отчетен ръст - с 27,5 на сто. През юни 2024 г. НСИ е отчел спад при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 17,2 на сто, в добивната промишленост - със 17 на сто, при преработващата промишленост - с 2,4 на сто.