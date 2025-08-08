НСИ: Двустайните жилища са били с най-голям дял от новото строителство у нас

През второто тримесечие на 2025 г. най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42,8 на сто), следват тези с три стаи (30,8 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3,1 на сто, сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Справка в НСИ показва, че през същия период на предходната година класацията на новопостроените жилища според броя на стаите им е аналогична, но с различен дял - с две стаи 39,4 на сто, три стаи - 33,8 на сто, а с шест и повече стаи - 2,8 на сто.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2025 г. е 1256, а новопостроените жилища в тях са 6001, докато през същия период на миналата година съответно - 1039, и 5090, пише БТА.

През второто тримесечие на 2025 г. най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 203 сгради с 2811 жилища, Пловдив - 153 сгради с 300 жилища, и Бургас - 125 сгради с 651 жилища в тях, докато през същото тримесечие на 2024 г. лидер в класацията е област Пловдив със 163 сгради с 607 жилища, следвана от Бургас - 134 сгради с 1027 жилища, и Варна - 127 сгради със 711 жилища в тях.