В София сметките за парно за година едва с 5% увеличение, при по-дълъг с 32 дни сезон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

59% от домакинствата приключват сезона на равно - нямат на плащат, нямат да получават, показва анализите на "Техем"

782 лв. без ДДС е средната сметка за парно и топла вода за 12 месеца за имот от 70 кв. м в София. Това прави малко над 65 лв. на месец. Сумата е с 5% повече от тази за предходния сезон, който обаче е бил с 35 дни по-кратък, съобщават от фирмата за дялово разпределение "Техем". Топлинният счетоводител вижда причината за това 5-процентно увеличение в по-ниската цена на топлинната енергия - 128,25 лв./мвтч без ДДС спрямо 137,93 лв. миналата година, отчита се и намаленото с 8% потребление на топла вода. Те компенсират по-високия със 17% разход за отопление.

Над 59% от домакинствата, които се отчитат от компанията в София приключват отоплителен сезон 2024/2025 с равни сметки или сума за получаване.

Средните сметки в София за сезон 2024/2025:

Средно за доплащане: 190 лв. без ДДС ( +13 лв. спрямо миналата година).

Средно за получаване: 157 лв. без ДДС (+5 лв. спрямо миналата година).

Клиенти със сума за получаване или равна на начислената: 59%

Клиенти със сума за доплащане: 41%

При месечен дистанционен отчет разходите са по-малко и има повече контрол от домакинството върху потреблението, казват от компанията. Домакинствата с месечен дистанционен отчет са изразходвали средно 15% по-малко енергия от тези с годишно изравняване. Основен фактор за това е, че получават сметка за реално потребление всеки месец и могат да реагират навреме, като ограничат разхода.

Дистанционните разпределители, топломери и водомери, които клиентите монтират в домовете си, дават пълна прозрачност, предвидимост и възможност за честа информация за потреблението и премахват нуждата от осигуряване на достъп за отчет, което прави месечните сметки за парно в София напълно достъпни като избор на потребителите.

Според евродиректива подмяна на уредите с дистанционни, вкл. и водомерите за топла вода е с краен срок 31 декември 2026 г.

От "Техем" съобщават още, че срок за рекламации или за допълнителен отчет е 31 август 2025 г.



