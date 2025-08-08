КЗП: Стартира двойното обозначаване на цените на стоките в левове и евро

Във връзка с влизащите в сила от 8 август изисквания за задължително двойно обозначаване на крайните продажни цени на стоки и услуги, предлагани на територията на Република България, обръщаме внимание, че от тази дата търговците са длъжни да обозначават цените на всички стоки и услуги едновременно в левове и в евро. Това съобщават от пресцентъра на Комисията за защита на потребителите

Двойното обозначаване на цените и превалутирането от левове в евро се извършва съгласно правилата, посочени в Закона за въвеждане на еврото в Република България и в неговите изменения и допълнения.

Цените на стоките и услугите следва да се изписват едновременно в левове и евро заедно с обозначенията на двете валути (лв./BGN зa лева и €/EUR за евро), ясно, четливо и недвусмислено, в непосредствена близост една от друга, с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, така че да не подвеждат потребителите.

Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на 1,95583 (официалния валутен курс на еврото спрямо лева). Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва според математическото правило за закръгляне с оглед на третия знак след десетичната запетая, а именно:

- когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;

- когато третият знак след десетичната запетая е по-голям или равен на пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Целта на двойното обозначаване е да се осигури прозрачност, да се предотвратят злоупотреби и спекулативно повишаване на цените, както и да се повиши максимално информираността на крайните потребители, така че те постепенно да се адаптират към обозначаването на цените в евро и към правилата за превалутиране, за да бъдат подготвени за момента, когато разплащането ще се извършва само в евро.

С цел гражданите и организациите да бъдат максимално запознати с процеса на въвеждане на еврото, на сайта на КЗП е публикувана информация, която ще улесни както потребителите, така и търговците в преходния период и ще гарантира яснота, прозрачност, коректност и правна сигурност при преминаването към новата валута.

В сайта на КЗП търговците могат да се запознаят с примерни образци на етикети при двойно обозначение на цените, как трябва да са разположени цените в ценоразписите в заведенията и местата за настаняване, от къде ще получат банкнотите и монетите си в евро, как да се преизчислят цените от лева в евро, съобразно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В помощ гражданите могат да ползват специалния калкулатор в мобилното приложение на КЗП, чрез който лесно може да се провери дали nревалутирането в евро е извършено вярно.

В последните месеци КЗП извърши проверки в различни сектори на икономиката – от търговията с лекарствени продукти и сергиите на откритите пазари, през големите вериги и кварталните магазини за хранителни и нехранителни стоки, до онлайн платформите, където ежедневно пазаруват хиляди потребители. При проверките бяха установени случаи на неправилно превалутиране и двойно обозначаване на цените. В тази връзка КЗП даде указания и разяснения на търговците, срещнали затруднения с точното изпълнение на законовите изисквания. КЗП ще продължи да прилага предвидената в закона практика за отправяне на предупреждения във връзка с обнародвания на 8 август 2025 г. Закон за изменение и допълнение на ЗВЕРБ, в периода до 8 октомври 2025 г. След тази дата комисията ще пристъпи към налагане санкции, чиито размери ще се определят съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България в съответствие с принципите, заложени в ЗАНН и ще бъдат съобразени така, че да постигнат необходимия превъзпитателен ефект върху нарушителя. Тук е мястото да напомним на всички търговци, че тяхното отговорно и прозрачно поведение е ключово за да избегнат евентуални санкции. КЗП гарантира равно, прозрачно и обективно прилагане на разпоредбите на закона спрямо всеки негов субект.

КЗП изготвя необходимите указания и ще въведе в експлоатация публично достъпен портал за предоставяне и публикуване на цените на стоките в сроковете, предвидени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, и в съответствие с изискванията на чл. 55б от същия. КЗП ще осъществи това в максимално кратки срокове, така че търговците да имат възможност да се адаптират към изискванията и да ги изпълнят съгласно законовите разпоредби.

КЗП ще продължи да следи стриктно за евентуални нарушения на законодателството в обхвата на нейната компетентност и ще реагира своевременно и безкомпромисно за тяхното пресичане или преустановяване.

КЗП отново призовава всички търговци да се отнесат с необходимата грижа и добросъвестност не само към своите интереси, но и към тези на хората. Всички трябва да имат предвид, че какъвто и да е опит за злоупотреба в периода на действие на Закона за въвеждане на еврото в Република България, а и след това, ще бъде посрещнат с пълната строгост на закона, както с налагане на съответните санкции, така и с принудителни административни мерки.

В заключение КЗП информира широката общественост, че е подготвена да се справи ефективно с всички предизвикателства, които е възможно да възникнат в периода на плавното въвеждане на еврото и да защити интересите на хората.