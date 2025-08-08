ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия осъди решението на Израел да поем...

Сесията на Уолстрийт започна с растеж

556
Уолстрийт пое нагоре СНИМКА: PIXABAY

Основните борсови индекси в Ню Йорк откриха в зелено последната за седмицата търговия, след като президентът Доналд Тръмп номинира за член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв председателя на Съвета на икономическите съветници Стивън Майрън. Това подхранва очакванията сред инвеститорите, че УФР може скоро да понижи лихвите, предаде Ройтерс, пише БТА.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 77,3 пункта или 0,17 на сто до 44 044,95 пункта, а широкообхватният индекс S&P 500 – с 15,2 пункта или 0,24 на сто до 6355,22 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite наддаде със 73,7 пункта или 0,35 на сто достигайки 21 316,36 пункта.

