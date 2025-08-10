Средната сметка за парно – 65 лв., вдигна се с 5% за година

59% от домакинствата приключват сезона на нула - няма да доплащат

782 лв. без ДДС е средната сметка за парно и топла вода за 12 месеца за имот от 70 кв. метра в София. Това прави малко над 65 лв. на месец. Сумата е с 5% повече от тази за предходния сезон, който обаче е бил с 35 дни по-кратък, съобщават от най-голямата фирма за дялово разпределение “Техем”.

Клиенти на фирмата са приблизително 232 хил. домакинства в столицата и във Варна, Враца, Козлодуй, Плевен, Пловдив и Русе. Преобладаващият брой са в София, така че данните може да се смятат за представителни.

Цената на топлинната енергия бе намалена от 1 юли 2024 година на 128,25 лв./мвтч без ДДС спрямо 137,93 лв. преди товаи топлинният счетоводител вижда в това една от причините за сравнително малкото увеличение от 5% на сметките.

Имало

намаление и с до 8% на потреблението на топла вода

Те компенсират по-високия със 17% разход за отопление.

Над 59% от домакинствата, които се отчитат от компанията в София, приключват отоплителния сезон с равни сметки - тоест нито имат да доплащат, нито ще им се връщат пари. При абонатите, които имат да доплащат, средната сума е 190 лв. без ДДС. Това прави увеличение от 13 лв. спрямо миналата година. Тези, които са надплатили, имат да вземат средно по 157 лв., което повече с 5 лева на годишна база.

Според нормативната уредба срокът за подаване на възражения по изравнителните сметки е до 31 август 2025 г. След тази дата корекции няма да бъдат възможни.

При месечен дистанционен отчет разходите са по-малко и има повече контрол от домакинството върху потреблението, казват от компанията.

Домакинствата с

месечен дистанционен отчет са изразходвали средно 15% по-малко енергия

от тези с годишно изравняване. Основен фактор за това е, че получават сметка за реално потребление всеки месец и могат да реагират навреме, като ограничат разхода.

Дистанционните разпределители, топломери и водомери, които клиентите монтират в домовете си, дават пълна прозрачност, предвидимост и възможност за честа информация за потреблението и премахват нуждата от осигуряване на достъп за отчет, което прави месечните сметки за парно в София напълно достъпни като избор на потребителите.

Според евродиректива подмяната на уредите с дистанционни, включително и водомерите за топла вода, е с краен срок 31 декември 2026 г.



Идващата зима ще ни струва по-скъпо

На 1 юли КЕВР прие нови цени на парното за идващата зима. От доклада на регулатора става ясно, че средното поскъпване е 4,5%, докато самите дружества в заявленията си през март са предлагали поскъпването средно да е 32,20%.

За София увеличението е с 5,43 на сто, или мегаватчас топлинна енергия ще струва 135,21 лв. Топлофикацията е предложила поскъпване с 23,82 на сто, но КЕВР е “порязала” с над 4 пъти исканото увеличение. Така е и с всички други дружества.

В Пловдив топлинната енергия ще поскъпне с 5,13 на сто, а в Плевен - с 4%. В Бургас и във Варна увеличението е съответно с 4,99 на сто и с 1 на сто. Варненското дружество е единственото, което е поискало поевтиняване с 2,56%, но КЕВР преценява, че цената трябва да се увеличи.

Най-висока ще е цената на парното във Разград - 138,12 лв. за мегаватчас, в София - 135,21 лв., и във Велико Търново - 135,04 лв.