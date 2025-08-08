Европейските пазари закриха разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индексите на основните фондови пазари в Европа не намериха единна посока в края на последната търговия за седмицата, информира Си Ен Би Си.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор поевтиняха след публикация на "Блумбърг нюз", в която се твърди, че според източници Вашингтон и Москва целят постигането на споразумение, което да сложи край на войната в Украйна и да затвърди руския контрол над териториите, завзети по време на руската инвазията.

Във Франкфурт индексът DAX завърши със спад от 26,64 пункта или 0,12 на сто до 24 162,86 пункта.

Парижкият CAC 40 нарасна с 33,68 пункта, което е ръст от 0,44 на сто до 7743 пункта.

Лондонският FTSE 100 се понижи минимално - с 5,04 пункта или 0,06 на сто до 9095,73 пункта.

Общият европейски индекс STOXX 600, който обхваща широк кръг от компании от целия континент, наддаде с 0,19 на сто, достигайки ниво 547,08 пункта.

Книжата на германска оръжейна компания "Райнметал" (Rheinmetall) са надолу с 1,25 на сто, на британската "Би Ей И Систъмс" (BAE Systems) с 1,39 на сто, на френската "Талес" (Thales) с 0,95 на сто, а на италианската "Леонардо" (Leonardo) – с 2,55 на сто, пише БТА.