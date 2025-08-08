ChatGPT игра шах с Grok, чатботът на Илон Мъск загуби

Моделът на OpenAI, компанията зад ChatGPT, спечели турнир по шах за изкуствен интелект, побеждавайки Grok на Илон Мъск във финалния сблъсък. Състезанието, което противопостави водещи AI програми, създадени за ежедневна употреба, а не специализирани шахматни машини, наля още масло в огъня на съперничеството между двете технологични компании.

Моделът o3 на OpenAI завърши турнира непобеден, като на финала надделя над Grok 4 на xAI. Победата е символична на фона на продължаващия спор между Илон Мъск и Сам Алтман, съоснователи на OpenAI, които твърдят, че техните най-нови модели са най-интелигентните в света.

Трето място в турнира зае моделът Gemini на Google, който победи друг модел на OpenAI.

Въпреки че тези AI модели са изключително способни в изпълнението на ежедневни задачи, те все още се усъвършенстват в сложната игра на шах. По време на финалните партии Grok допусна редица груби грешки, включително повтаряща се загуба на царицата си, пише Нова тв.

„До полуфиналите изглеждаше, че нищо не може да спре Grok 4 по пътя му към победата", коментира Педро Пинхата от Chess.com. „Въпреки някои моменти на слабост, AI-то на X изглеждаше най-силният играч. Но тази илюзия се разпадна в последния ден на турнира".

Според него „неузнаваемата" и пълна с грешки игра на Grok е позволила на o3 да постигне поредица от „убедителни победи".

„Grok направи толкова много грешки в тези партии, но OpenAI – не", коментира по време на своя стрийм на живо и шахматният гросмайстор Хикару Накамура.

Преди финала в четвъртък Илон Мъск заяви в публикация в X, че досегашният успех на xAI в турнира е „страничен ефект" и че компанията му „не е положила почти никакви усилия за шах".

Защо изкуственият интелект играе шах?

Турнирът се проведе на платформата Kaggle, собственост на Google, която позволява на учени и разработчици да оценяват своите системи чрез състезания. В него участваха осем големи езикови модела от компании като Anthropic, Google, OpenAI, xAI, както и китайските DeepSeek и Moonshot AI.

Сложни стратегически игри като шах и Го често се използват като еталон (бенчмарк) за оценка на способността на даден AI модел да се учи и да взима оптимални решения.

През 2010-те години програмата AlphaGo на DeepMind (лабораторията за AI на Google) постигна исторически победи срещу най-добрите човешки играчи на китайската игра Го, което накара южнокорейския майстор Ли Се-дол да се оттегли от спорта през 2019 г. с думите: „Има същество, което не може да бъде победено".

Исторически сблъсък: Човек срещу машина

През 90-те години на миналия век светът следеше със затаен дъх мачовете между шахматни шампиони и мощни компютри. Руският гросмайстор Гари Каспаров загуби исторически мач срещу суперкомпютъра на IBM Deep Blue през 1997 г. – момент, който демонстрира силата на компютрите да се справят със задачи, смятани дотогава за изцяло човешки.

Двайсет години по-късно Каспаров оприличи интелигентността на Deep Blue с тази на „будилник за 10 милиона долара", но призна, че „загубата от будилник не ме накара да се чувствам по-добре".