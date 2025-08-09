Aрхитектът на еврото Жан Клод Трише: Българите да са спокойни, участието в еврозоната носи стабилност на цените

"Това е важен момент за България. Днес виждам ясно изразена воля България да се присъедини към еврозоната. Това означава, че страната иска да продължи да води разумна фискална политика, да се бори с корупцията и да гарантира независимостта на своята Централна банка. Последното е задължение, залегнало в договора, тъй като независимостта на Централната банка трябва да бъде спазвана."

Това каза в ексклузивно интервю в предаването "Събуди си" по Нова телевизия Жан Клод Трише - човекът, познат като архитекта на единната валута.

По думите му за България преминаването към еврото не представлява сериозна промяна в икономически или валутен план, тъй като вече 26 г. левът следва курсът на еврото "не по договор, а по същество".

Трише обясни, че страхът на българите относно въвеждането на еврото е нещо, което са изпитвали всички страни преди приемането му.

"Наблюдавал съм този страх още при първата вълна на присъединяване към еврозоната – Франция, разбира се, беше в тази първа група - допълва той. - Като президент на Европейската централна банка, лично съм наблюдавал присъединяването на пет нови държави. Започнахме с 11, после 12, а към края на мандата ми вече бяхме 17 и всеки път се появяваше този страх, но ценовата стабилност беше запазена по един впечатляващ начин в рамките на еврозоната. Затова наистина мога с чиста съвест да кажа на българските граждани да бъдат спокойни. Имаме конкретни доказателства, че участието в еврозоната носи със себе си стабилност на цените."

Жан Клод Трише все пак съветва българите да са бдителни и да сигнализират при нередности, тъй като било възможно недобросъвестни търговци да се възползват от въвеждане на еврото и да увеличат неправомерно цените си.

"Направих всичко възможно преходът към еврото да бъде плавен – както във Франция, така и в цялата еврозона - твърди той. - Що се отнася до значението му – то бележи един много важен момент в изграждането на Европейския съюз. Еврото е мощен обединителен фактор между всички европейски граждани. Както знаете – в рамките на ЕС, ако една страна отговаря на критериите от Маастрихт, тя трябва да се присъедини към еврозоната."

Трише цитира и данни, според които около 70% от хората в държавите в еврозоната днес го одобряват.

"България е в изключително благоприятна позиция по отношение на преминаването към еврото, защото от 1999 г. насам левът е фиксиран към еврото - допълни една от най-емблематичните фигури в икономическата история на обединена Европа. - Дори бих казал, че България е в една от най-добрите възможни позиции за лек и плавен преход. Другите страни трябваше да положат усилия, за да сближат валутната си политика с тази на еврото, а това отнема време. В България обаче тази пълна конвергенция е факт от цели 26 години."