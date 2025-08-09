ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Филмът Dead To Rights беше представен в Канада

Андрей Окунков: Китай постига забележителен напредък в науката

КМГ

948
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Носителят на Филдсов медал Андрей Окунков даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група.

„През последните години Китай постига забележителен напредък и пробиви в различни области на науката, приложните технологии и фундаменталните изследвания", коментира Окунков. „Китайците отдават голямо значение на наученото, като освен това и прилагат на практика своите знания. Това не е нещо ново, то е залегнало в китайската култура от хиляди години. Китайците обичат да учат и да прилагат наученото. С това те създават по-добри неща, прилагат нови теории и постигат резултати. Те се стремят към иновации."

Окунков добави още, че китайската мъдрост е заложена в народа, който се отнася много сериозно към науката, технологиите, инженерството и математиката.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

