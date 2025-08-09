КМГ: Пекин отново облекчава правилата за покупка на жилища за стимулиране на пазара на недвижими имоти

В петък Пекин обяви премахването на ограниченията за броя на жилищата, които могат да бъдат закупувани извън петия околовръстен път на града. Това е най-новата мярка за стимулиране на местния имотен пазар.

От събота няма да има ограничение за броя на жилищата, закупувани извън Петия околовръстен път от семейства с местна регистрация, както и от семейства без местна регистрация, но с поне двугодишни осигурителни или данъчни плащания в Пекин.

Пълнолетните неженени лица, закупуващи търговски жилища в Пекин, ще бъдат подложени на същите ограничения за покупка на жилища като местните семейства. Кредитоискателите без собственост в Пекин, но с един погасен запис по заем от фонда за жилищно настаняване в цялата страна, вече ще се класифицират като купувачи на първо жилище.

Освен това (около 84 000 щатски долара) на 1 млн. юана (140 000 долара), а минималният размер на първоначалната вноска ще бъде намален до 30% както за имоти вътре, така и извън Петия околовръстен път.