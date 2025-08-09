В повечето хранителни магазини, заведения и търговски обекти в Благоевград цените вече са в лева и евро

В повечето хранителни магазини, заведения и търговски обекти в Благоевград цените вече са изписани както в лева, така и в евро, показа репортерска проверка на БТА.

В магазините за дрехи също се използва двойно ценово обозначение. В един от цветарските магазини в благоевградски квартал артикулите бяха с цени в двете валути, а в друг собственичката посочи, че е в процес на подмяна на етикетите и до края на септември всички ще бъдат обновени.

В повечето заведения в града цените вече са посочени и в лева, и в евро, включително и при обедните менюта. По време на пазарния ден на кооперативния пазар обаче не всички плодове и зеленчуци бяха надписани с двете валути. Според търговците има достатъчно време това да се направи.

В един от хранителните магазини собственикът заяви, че двойното изписване на цените не би трябвало да притеснява клиентите. "Първоначалният срок беше до 8 август, но сега го удължиха до 8 октомври, което е много добре, защото не всички можем да смогнем. Това изисква много работа, а особено в летния сезон, когато повечето служители са в отпуск, е по-трудно да се направи тази промяна", обясни той.

В друг хранителен магазин клиенти коментираха, че за тях новото изписване в евро е полезно, тъй като така по-лесно ще свикнат с валутата. Имаше обаче и такива, които споделиха, че все още се объркват при пресмятането.

В магазин за домашни потреби в Симитли служител сподели, че също са в процес на смяна на етикетите. По негови наблюдения по-възрастните клиенти често не обръщат внимание, че цените вече са в лева и евро, а някои дори не знаят, че до 8 октомври всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени и в двете валути.