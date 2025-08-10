Цената на прасковите достигна 8 лв. за килограм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази година реколтата от праскови е рекордно ниска, а цените за килограм десертни "първо качество" гонят 8 лева.

Една от най-вкусните праскови расте в България.

"Мирише си. Ароматът е страшен. Просто такъв аромат няма никъде вносни или в България било то за такъв вид праскова! Праскови има много видове, но десертният сорт е специфичен с това, че може да се отделя от костилката”, обяснява Радослав Чотров, производител на праскови, с. Храбрино.

Той е четвърто поколение производител на праскови от село Храбрино. Повече от век мястото се слави с необичайно ароматните плодове, пише bTV.

"Прасковите в нашия регион са разпространени благодарение на това, че има две реки, които предразполагат за растежа. И има специално течение, което е нужно на прасковата да стане. Това течение много благоприятства за дадения плод. Тя става много ароматна и много вкусна“, обяснява той.

Радослав има градина от 20 декара. Избира да се върне при нея, след като пробва различни професии.

"В Англия работих, през почти всичко преминах там. В старчески дом бях, в строителството бях... Имах бизнес на нашето Черноморие – ресторант, който не можа да бъде толкова успешен“, разказва Радослав.

Сега, за разлика от повечето си връстници, Радо е близо до земята и се учи всеки ден:

"Сутрин се става в 5 часа. Идваме тук, в росата, в калта. Берем праскови, оглеждаме всички дървета, оглеждаме да няма щети, както тези дни имаше бури... Това е през цялата година. То не е само в сезона, когато е беритбата. Това всичкото има нужда от оране, косене, резитба. В момента хората на моята възраст и по-малките...те са в скъпите автомобили, хубавите заведения, марковите дрехи. Никой от тях не би дошъл тук – в пръстта, в тревата – да се бори да създаде нещо“, казва той.

Заради климатичните аномалии тази година Радо разчита само на късните сортове праскови. Другите са напълно унищожени.

"Април месец имаше слана доста сериозна. Имаше сняг. По-лощото е сланата. Сланата попарва самия цвят. И няма как да стане плодето, което се заражда на дървото“.

Дърветата изсъхват без видима причина. Налага се все повече пръскане с препарати, а преди 80 години дядото на Радо е отглеждал праскови, без химия.

"И аз съм се чудил и съм се замислял много пъти върху това нещо, но мисля, че климатът тогава е било различен. Сега има всякакви бръмбари, всякакви червеи, които ние даже още не можем да разберем откъде идват и как идват."

Всичко днес е необичайно.

"Сега, последните две години птиците започнаха да кълват прасковата. Има някакви птици, които не знам откъде дойдоха. Почнаха да кълват всяка една праскова“, казва Радо.

Радо ще получи помощи за измръзналите дървета, но:

"Започват плащанията от големите стопанства. Което според мен няма никаква логика – от големите стопанства. Трябваше да се започне от малките."

В момента цените на прасковите в Храбрино са между 6 и 8 лева за килограм. Търсенето е голямо, тъй като количествата са малки, а и производителите оредяват.