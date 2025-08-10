Цената на тока за 11 август с над 9 на сто по-ниска от тази за миналия понеделник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При средна цена от 152,98 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 11 август.

Извършените сделки обхващат количество от 85 618,10 мегаватчаса

Цената за предходния понеделник (4 август) беше 168,21 лева (без ДДС) или с 9,05 процента по-висока при количество от 74 048,20 мегаватчаса (без ДДС)

Цената на тока за бизнеса днес беше определена на ниво от 98,01 лв. (без ДДС) при търговията вчера. По-ниските цени през събота и неделя са типични заради обичайно по-малкото потребление.