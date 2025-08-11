Радомир Чолаков: Скъпичко стана, не давайте излишни пари

Скъпичко стана. Например черешите. Тази година купих веднъж половин кило череши на Задушница и не повторих. Не защото не мога да си позволя, а защото не искам да плащам тези обидни високи цени. Магазинерът ми се оплака, че миналата година е продавал по 100 кг череши на ден, а сега - по пет, т.е. продукцията е изхвърлена. Навремето призива на премиера Попов "За бога, братя, не купувайте" беше правилен. Правилното потребителско поведение в тази ситуация е да не купувате излишни неща и не давайте излишни пари. Гражданите са най-добрия регулатор. Това разказа в ефира на Би Ти Ви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията.

Защитата за хората в да се овладява алчността, защото държавата трябва да са грижи за известна справедливост. Министерският съвет трябва да може да се намесва. Не мисля, че ще го прави непрекъснато и че бухалките ще започнат да тормозят бизнеса. Държавата просто си връща някои инструменти за въздействие, за които съм на мнение, че трябва да има, каза той по повод приетите промени в закона за въвеждане на еврото.

В момента КЗК следи около 500 търговски обекти - малки и големи, в София и извън. Основно става въпрос за хранителни магазини. Даде пример кога КЗК би се активизирала - ако засече, че много търговци вдигнат изведнъж цената на даден продукт. Още не е имало такъв случай. Чолаков отхвърли твърденията, че някои търговци предварително вдигат цените, за да се презастраховат. В приетите промени в закона за еврото пише, че търговците не може да вдигат свободно цените освен ако няма икономическо обоснование.

Бившият депутат от ГЕРБ обясни, че работата на КЗК е да регулира, не да санкционира или да следи цените. Кое колко струва сега проверява Комисията за защита на потребителите и тя подава данни за тях. Той обясни, ще не разбира опасенията, че тези органи може да се превърнат в бухалки.

